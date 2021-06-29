В Ессентуках стартовал финальный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста

Source: Russia Ministry of Sport

С 28 июня по 6 июля в г. Ессентуки Ставропольского края проходит финал Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами выступают Министерство спорта Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации.

В этом году Спартакиада молодёжи России допризывного возраста посвящена 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил приветствие участникам и организаторам Спартакиады, в котором отметил, что «защищать рубежи нашего государства в те далёкие времена Александру Невскому помог не только талант великого полководца, но и отличная физическая подготовка, выучка и боевой дух русского войска».

Основными задачами Спартакиады являются физическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, формирование ценностей патриотизма, повышение престижа военной службы у подрастающего поколения, улучшение физической и технической подготовленности молодёжи допризывного возраста, совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях.

На протяжении семи дней ребята допризывного возраста 14-17 лет будут соревноваться в следующих видах программы: военная подготовка (строевая подготовка и разборка-сборка автомата) и физическая подготовка (бег 60 м, кросс на 3 км, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, плавание 50 м).

В состязаниях примут участие команды из 33 субъектов Российской Федерации, представляющие образовательные организации, в том числе центры и клубы патриотического воспитания.

Спартакиада проводится в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России и Роспотребнадзором.

Министерство спорта Российской Федерации всем участникам продемонстрировать высокий уровень физической подготовки и добиться отличных результатов!

Пресс-служба Минспорта России

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