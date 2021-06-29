Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос#ЦЭНКИ29.06.2021 08:15

Второй стартовый день на космодроме Восточный

Во вторник, 29 июня 2021 года, на космодроме Восточный расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по программе второго стартового дня в рамках запуска очередной партии космических аппаратов OneWeb миссии № 48. Вчера состоялся вывоз ракеты космического назначения Союз-2.1б/Фрегат/OneWeb на стартовый комплекс «Союз» и затем проведен наезд мобильной башни обслуживания.

Во вторник активная фаза подготовки к пуску, который запланирован на первый день июля, продолжается. В 02:00 по московскому времени (08:00 по местному) специалисты заняли рабочие места и начали проверку исходного состояния. На данный момент проведен режим «Тарировка», осуществлен контроль исходного состояния и заряд аккумуляторных батарей космических аппаратов OneWeb, а также контрольный набор стартовой готовности разгонного блока «Фрегат», который разработан в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Во второй половине дня состоятся генеральные испытания, где имитируется полет ракеты-носителя до отделения головного блока на околоземной орбите. На следующем этапе предстартовой подготовки проводится анализ телеметрической информации и заключительные операции на стартовом комплексе.

На стартовом комплексе для ракет-носителей «Союз-2» космодрома Восточный оборудована стационарная система заправки и автоматизированная система управления технологическим оборудованием. Впервые в истории российской космонавтики используется мобильная башня обслуживания весом 1 600 тонн и высотой 52 метра. С ее помощью проводятся работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях. Головной разработчик стартового комплекса — Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П.Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос).

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