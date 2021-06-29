Более 350 сотрудников центров тестирования ГТО прошли обучение по организации спортивно-массовой работы

Source: Russia Ministry of Sport

В Казани (Республика Татарстан) прошёл курс лекций по программе дополнительного образования «Организация спортивно-массовой работы специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Обучение стартовало 7 июня в онлайн-режиме на платформе ZOOM. С 21 по 26 июня состоялся очный практический курс в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. В общей сложности обучение прошли 363 сотрудника центров тестирования ГТО.

Получить знания в очном режиме в Поволжский ГУФКСиТ приехали 112 работников спортивной отрасли из 38 регионов страны. Курс лекций читали представители федерального оператора комплекса ГТО, работники Всероссийской федерации полиатлона и профессорско-преподавательский состав Поволжского ГУФКСиТ.

Одним из центральных блоков обучения стали лекции о роли и месте методических рекомендаций по организации деятельности центров тестирования ГТО. Сегодня методические рекомендации – это инструкция для органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления для построения единого подхода к организации деятельности центров тестирования и проведения тестирования населения. Представитель федерального оператора ГТО попросила коллег внимательно изучить текст документа и провести выездную проверку центров тестирования на местах.

В процессе обучения поднимались разнообразные вопросы, связанные с реализацией комплекса ГТО. На одной из лекций прошло обсуждение информационного сопровождения мероприятий комплекса, были разобраны основные правила написания новостных статей, ведение социальных сетей и их применение в рамках популяризации ГТО.

Отдельный раздел лекций был посвящён работе с информационной системой «Электронное судейство». Обучающиеся ознакомились с функционалом создания фестиваля, добавлением туда участников, анализом результатов в 100-очковой таблице, процессом модернизации электронной базы данных, относящихся к реализации комплекса ГТО и бонусными программами.

В рамках обучения состоялась демонстрация брендбука ГТО. Представители федерального оператора наглядно показали правила использования фирменного стиля комплекса и проработали вопросы маркетинговой программы и механизм использования символики ГТО в некоммерческих целях.

Обучение проводилось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы дипломы о профессиональной переподготовке.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI