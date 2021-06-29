А. Клишас принял участие в заседании Конституционного Суда РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий представил позицию Совета Федерации.

Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в рассмотрении дела по заявлению Р.Р.Идиятдинова об оспаривании конституционности части 6 статьи 34 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

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«По мнению заявителя, оспариваемая норма не соответствует Конституции Российской Федерации, так как позволяет ограничивать права граждан подзаконными актами. Кроме того, заявитель полагает, что его права были нарушены действиями сотрудников следственного изолятора, которые досмотрели его без составления протокола и без участия понятых», — сказал сенатор.

Андрей Клишас представил позицию Совета Федерации по данному вопросу. По его словам, СФ не согласен с доводами заявителя ввиду того, что доступ граждан на режимные объекты не может не сопровождаться определенными ограничениями, основанными на положениях закона, а дифференциация таких ограничений на основании статуса лица, посещающего эти объекты, разумна и основана на законе.

«Одной из задач, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, является соблюдение тайны следствия. Для выполнения данной задачи на сотрудников СИЗО возлагается обязанность по пресечению проноса в учреждение средств связи, а также информации на любых носителях, в связи с чем установленное оспариваемой нормой право сотрудников мест содержания под стражей проводить досмотр граждан представляется необходимым и обоснованным», — обратил внимание Андрей Клишас.

Представитель Совета Федерации подчеркнул, что соответствующие полномочия сотрудников мест содержания под стражей предусмотрены непосредственно в законе, в оспариваемой части 6 статьи 34 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Подзаконными же актами установлен порядок реализации таких полномочий, а не ограничения прав граждан.

Довод заявителя о необходимости составления протокола и участия понятых при досмотре в следственном изоляторе также не был поддержан представителем Совета Федерации.

«Во время досмотра заявителя запрещенных предметов обнаружено не было, а законодательство не предусматривает составление протокола досмотра для подтверждения надлежащего поведения гражданина. Вот когда сотрудники находят запрещенные предметы, тогда начинают работать нормы КоАП РФ, составляется протокол, приглашаются понятые, лицо привлекается к ответственности», — заявил Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что можно привести массу примеров аналогичного правового регулирования, понятных каждому: это досмотр приставами лиц, заходящих в здания суда, досмотр сотрудниками граждан на охраняемых объекта, и, наверное, самый массовый пример – досмотр на вокзалах и аэропортах в целях обеспечения транспортной безопасности. В день на этих объектах досматриваются десятки тысяч человек, и ни о каких протоколах речь не идет.

В заключительном слове Андрей Клишас сказал, что при рассмотрении материалов по каждой жалобе, поступившей в Совет Федерации из Конституционного Суда Российской Федерации, им, как полномочным представителем органа, в первую очередь ставится вопрос: имело ли место нарушение прав заявителя. Анализ жалобы Р.Р. Идиятдинова, а также документов, послуживших основанием для ее подачи, позволяет сделать вывод, что права заявителя нарушены не были.

«Высказанные отдельными участниками слушания доводы о необходимости соблюдения адвокатской тайны, а также о необходимости защиты статуса адвоката заслуживают внимания, вместе с тем, они не относятся к существу рассматриваемого дела, так как заявитель не оспаривал конституционность нормы в этой части», — заключил сенатор.

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