А. Варфоломеев: Молодые парламентарии России и Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Документ подписан в рамках VIII Форума регионов двух стран.

В рамках VIII Форума регионов России и Беларуси, проводимого под эгидой верхних палат парламентов двух стран, состоялось совместное заседание Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь.

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В ходе мероприятия, которое провел председатель Палаты молодых законодателей (ПМЗ) Александр Сапронов, его участники выразили стремление молодежи обеих стран к партнерству, развитию добрососедских отношений и расширению сотрудничества. «Вместе мы всегда сможем найти решения любых, даже самых острых проблем», — сказал глава ПМЗ.

Комментируя итоги заседания, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия отметил, что российская сторона вышла с предложением о подписании в рамках Форума Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности.

«Предложение было поддержано нашими белорусскими друзьями. И, несмотря на расстояние, мы смогли документально оформить наши договоренности», — подчеркнул сенатор.

Одним из вопросов заседания стало присоединение членов ПМЗ к проекту «Цифровая Звезда», который успешно реализуется на территории Республики Беларусь.

«За короткий период мы вместе оцифровали и внесли на интерактивную карту более двух с половиной тысяч памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, установленных в память о героическом подвиге наших народов», — пояснил Александр Сапронов.

Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при СФ и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь

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Председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич выразил уверенность в том, что совместная работа российских и белорусских молодых парламентариев послужит продвижению ценностей патриотизма и гражданственности, а также упрочению союза двух братских народов.

«Конструктивный парламентский диалог между молодыми законодателями наших стран придает импульс развитию всему комплексу российско-белорусских связей», — сказал он.

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