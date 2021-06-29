А. Артамонов принял участие в открытии в Калуге XVI конференции городов-партнеров России и Германии

Source: Russia – Council of the Federation

Конференция является важной частью проводимого Года Германии в России 2020–2021.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в Калуге принял участие в официальном открытии XVI конференции городов-партнеров России и Германии «Укрепление муниципальных и региональных связей — расширение горизонтов».

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В мероприятии участвовали специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Михаил Швыдкой, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, заместитель председателя правления Германо-Российского Форума, почетный президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Андреа фон Кнопп, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, Председатель группы межпарламентских связей с Бундестагом Павел Завальный, городской голова города Калуги Дмитрий Денисов, исполнительный директор и член правления Германо-Российского Форума Мартин Хоффманн.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша зачитал приветственный адрес от Президента РФ Владимира Путина.

Анатолий Артамонов зачитал приветственный адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В нем было отмечено, что конференция является одним из самых значимых мероприятий, которое проводится в рамках Года Германии в России, а ее мероприятия способствуют развитию партнерства российских и немецких городов, укреплению разносторонних форм муниципального сотрудничества.

Также отмечено, что Калуга не случайно выбрана местом для проведения конференции. Среди инвесторов и предпринимателей Германии Калужская область по праву имеет репутацию региона для комфортного и плодотворного ведения бизнеса, активного развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Важно, что в 2020 году Германия заняла первое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области, в том числе, первое по импорту и четвертое по экспорту. Налажен опыт конструктивного взаимодействия во многих других сферах жизнедеятельности.

Обращаясь к участникам конференции, Анатолий Артамонов отметил, что народная дипломатия во все времена имела большое значение. «Мы с вами посылаем сигнал обществам Германии и России о том, что нам, прежде всего, необходимо думать о сотрудничестве и взаимодействии. Это залог успеха, несмотря на разность каких‑либо позиций по тем или иным вопросам», — сказал сенатор.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с видеообращением к участникам форума.

XVI конференция городов-партнеров России и Германии проходит в Калуге с 28 по 30 июня. В рамках темы «Укрепление муниципальных и региональных связей — расширение горизонтов» проводятся пленарные заседания, рабочие группы, встречи без галстуков и молодежный форум. Конференция является важной частью проводимого Года Германии в России 2020–2021.

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