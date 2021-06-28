Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Стратосферный спутник28.06.2021 11:07

Эксперименты в стратосфере Земли

На базе Малой академии наук города Черноголовка завершилась Всероссийская научно-исследовательская программа «Стратосферный спутник», реализуемая при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», организационным партнером которой выступил проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ.

Пять команд, выступавших в лиге «Испытатели», представлявших свои собственные проекты космической или стратосферной миссии, и десять команд, выступавших в лиге «Кандидаты», получивших проекты-конструкторы от организаторов, в течение недели принимали участие в лекциях, вебинарах, мастер-классах, общались, получали консультации экспертов, а также дорабатывали свои проекты.

Кульминацией всей научно-исследовательской программы стали запуски участниками своих спутников в стратосферу Земли для проведения заключительных этапов своих экспериментов. Все 15 запусков прошли успешно, а датчики одного из спутников зафиксировали высоту более 25 тысяч метров.

По итогам программы экспертное жюри отметила 5 команд, наиболее успешно выполнивших все заявленные задачи экспериментов:

«InvaGlup» г. Рузаевка, Республика Мордовия в лиге «Испытатели»;

«Мицар» г. Саратов в лиге «Кандидаты»;

«Spectra» г. Казань в лиге «Кандидаты»;

«Инженеры будущего» г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край в лиге «Кандидаты»;

«МАК3» г. Тосно, Ленинградская область в лиге «Кандидаты».

Отметим, что все 15 команд стали победителями, преодолев долгий путь от подачи заявок в апреле, прохождения отборочного этапа и получения конструкторов спутников и заданий на разработку проекта в мае и в итоге совершить запуски.

Всероссийская научно-исследовательская программа «Стратосферный спутник» предназначена для команд учащихся школ, студентов среднего профессионального и высшего образования и ориентирована на вовлечение подрастающего поколения в инженерно-техническое творчество и передовые исследования и при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» реализуется лабораторией «Стратонавтика», компанией «Образование Будущего» и сообществом «Космический Рейс» в сотрудничестве с Факультетом космических исследований Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, «Малая академия наук Импульс», оператором проекта выступает проект «Практики будущего» Кружкового движения НТИ.

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