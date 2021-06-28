Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Мир29.06.2021 02:30

Стыковка шаттла «Атлантис» с орбитальной станцией «Мир»

26 лет назад, 29 июня 1995 года, впервые была осуществлена стыковка американского многоразового транспортного космического корабля «Атлантис» (миссия STS-71) с орбитальным комплексом «Мир».

Стыковочная система АПСС для «Атлантиса» была разработана Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), головным разработчиком орбитального комплекса «Мир». Эта система разрабатывалась для стыковки МТКК «Буран» с советскими орбитальными станциями. Американские шаттлы не предусматривали стыковку и не имели стыковочных систем. Интеграции системы стыковки АПСС в МТТК «Атлантис» помогло отделение космических систем Rockwell International. Андрогинно-периферийные агрегаты стыковки (АПАС-89) развивали идеи, применённые при разработке стыковочного узла, использовавшегося в 1975 году в программе «Союз — Аполлон». АПАС для шаттла был заказан предприятию корпорацией Rockwell International в июне 1993 года и поступил к заказчику в сентябре 1994 года.

Первоначально старт шаттла STS-71 был назначен на 23 июня 1995 года. Однако из-за неблагоприятных метеоусловий он был перенесен сначала на 24, а затем на 27 июня. В составе экипажа STS-71 были два российских космонавта — Анатолий Соловьёв и Николай Бударин, которые должны были сменить экипаж основной 18-й экспедиции на станции «Мир». После стыковки они продолжили выполнять совместную научную программу, начатую своими предшественниками.

Историческое касание «Атлантиса» и «Мира» произошло в 17:00:16 по московскому времени. Таким образом на околоземной орбите был сформирован самый крупный на тот момент искусственный космический объект. Масса комплекса, состоящего из базового блока «Мира», модулей «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», кораблей «Союз ТМ-21» и «Атлантис», превысила 200 тонн.

Стыковка «Атлантиса» с «Миром» вызвала огромный интерес официальных лиц и представителей прессы, ведь перерыв в совместных космических полётах России и США составлял к тому времени ровно два десятилетия. Руководство Центра управления полетами (ныне входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») всерьез опасалось, что балкон Главного зала управления не выдержит собравшихся на нем гостей. В Москве за событием следили Председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор, посещавший нашу страну с официальным визитом.

Этот полёт во многом был уникальным. Во-первых, на российской станции присутствовал астронавт США, причем полный срок пребывания 18-й экспедиции — 113 дней, что было рекордом для американцев. Во-вторых, это была первая стыковка американского МТКК «Спейс Шаттл» со станцией «Мир», и в течение пяти дней на орбите работал 200-тонный орбитальный комплекс с четырьмя российскими космонавтами и шестью американскими астронавтами на борту. В-третьих, смена российских экипажей впервые проводилась без использования корабля «Союз».

По случаю успешной стыковки генеральный секретарь ООН Бутрос Гали направил свои поздравления Соединенным Штатам и Российской Федерации. «Это достижение не только представляет собой соединение двух впечатляющих технологий, но также свидетельствует о той дистанции, которую две великие нации прошли на пути к взаимопониманию и доверию. Космическая гонка, которая началась с попыток приобрести военное и техническое доминирование, была трансформирована этим мирным совместным предприятием, которое поражает воображение человечества», — было отмечено в заявлении Бутрос Гали.

Российская станция «Мир» ещё раз подтвердила тот факт, что во время эксплуатации она выполняла функции международного космического дома (всего за время работы станции там побывал 71 иностранный гражданин).

Головной разработчик орбитальной станции «Мир», разработчик базового блока и модулей станции — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева. В Корпорации также разработаны и изготовлены большинство систем, обеспечивающих функционирование станции на орбите, и космические корабли «Союз» и «Прогресс».

Участник разработки базового блока и модулей, разработчик и изготовитель конструкции и систем, обеспечивающих автономный полет блоков станции — Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос).

В работах по созданию станции «Мир» и наземной инфраструктуры для нее принимала участие также широкая сеть предприятий и организаций, включая ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (ныне — РКЦ «Прогресс»), ЦНИИ машиностроения, КБ общего машиностроения, РНИИ космического приборостроения, НИИ точных приборов, ЦПК имени Ю.А. Гагарина, Российскую академию наук и др., всего около 200 предприятий и организаций.

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