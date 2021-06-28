Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный28.06.2021 21:49

Стартовый комплекс «Союза» на Восточном переведут на новое топливо

Стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный планируют полностью перевести на использование нового топлива к февралю 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие «Роскосмоса»).

Как сообщалось, необходимость перевода ракет «Союз-2» на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1) связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. В настоящее время нафтил используется только на третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», но планируется заправлять им все ступени «Союзов», для чего уже проведены испытания модернизированных двигателей.

«Для перевода стартового комплекса (СК) космического ракетного комплекса „Союз-2“ на горючее нафтил необходимо завершить монтаж оборудования, провести автономные испытания дорабатываемого оборудования и комплексные испытания СК. Все необходимое оборудование для этих целей поставлено на космодром, часть уже смонтирована», — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты филиала «ЦЭНКИ» — космического центра «Восточный» приступят к работам по завершению монтажа, наладке и автономным испытаниям оборудования предварительно в октябре 2021 года.

«Готовность к проведению комплексных испытаний стартового комплекса после перевода на нафтил планируется обеспечить в феврале 2022 года», — добавили в пресс-службе предприятия.

Ранее исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко сказал, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Источник: РИА Новости27.06.2021 года 03:12

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