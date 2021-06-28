Состоялась встреча Председателя СФ В. Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. Нигматулиным

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации находится в Казахстане с официальным визитом.

В ходе официального визита делегации Совета Федерации в Республику Казахстан в г. Нур-Султане состоялась встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

Смотрите также

Собеседники обсудили развитие межпарламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе, в том числе в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, работу по гармонизации законодательства стран Содружества для развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Была отмечена важность работы парламентариев двух стран в международных мониторинговых миссиях по наблюдению за проведением выборов, обеспечением соблюдения высоких стандартов избирательного процесса.

Валентина Матвиенко проинформировала казахстанского коллегу о подготовке к проведению в сентябре нынешнего года выборов в Государственную Думу и приветствовала решение Казахстана направить на них делегацию наблюдателей.

Глава СФ выразила уверенность в преемственности высокого уровня взаимодействия между депутатами Мажилиса Парламента Казахстана и новым корпусом нижней палаты российского парламента.

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

1 из 8

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

2 из 8

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

3 из 8

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

4 из 8

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

5 из 8

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

6 из 8

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

7 из 8

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным

8 из 8

Валентина Матвиенко отметила, что отношения между парламентариями двух стран, руководством и народами России и Казахстана традиционно носят дружественный характер. «Растёт экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции. Роль парламентариев — в создании надежной законодательной базы нашего всестороннего взаимодействия. Многое уже удалось сделать, но потенциал ещё далеко не исчерпан».

Собеседники затронули вопросы развития межрегиональных и приграничных связей, на которые приходится порядка 70 процентов взаимного товарооборота.

Уделено большое внимание совместным действиям по преодолению пандемии коронавируса.

Нурлан Нигматулин подчеркнул стратегический характер двусторонних отношений, приоритетное развитие экономических, политических и гуманитарных связей. Он рассказал о начале производства в Казахстане вакцины Спутник, поблагодарил российскую сторону за помощь и поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

Председатель Мажилиса Парламента РК отметил высокий уровень работы наблюдателей МПА, мнение которых высоко ценится, к их позиции прислушиваются на международной арене.

Валентина Матвиенко рассказала о подготовке проведения в 2022 году в Санкт-Петербурге Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному сотрудничеству и пригласила казахстанских парламентариев принять активное участие в содержательной подготовке этого значимого международного мероприятия.

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

27–28 июня делегация Совета Федерации находится с официальным визитом в Казахстане. В программе поездки – встречи с руководством Казахстана и парламентариями.

MIL OSI