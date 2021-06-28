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#НПО Энергомаш#НИИМаш28.06.2021 19:22

Система операционных улучшений в НИИМаш

В Научно-исследовательском институте машиностроения (НИИмаш, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») состоялось совещание по созданию системы операционных улучшений, которая стартовала на предприятии в апреле 2021 года. Основная его цель — непрерывное повышение операционной эффективности за счет усовершенствования производственных процессов и условий труда.

«Вовлечение сотрудников в процесс улучшений — одна из главных задач повышения эффективности работы предприятия, поэтому сейчас мы принимаем предложения от всех работников по разным направлениям деятельности», — отметила директор НИИМаш Елена Матвеева.

В ходе совещания были рассмотрены 13 инициатив, поданных сотрудниками подразделений, три из них приняты к реализации, авторам будет выплачено вознаграждение. Больше всего предложений поступило от начальника специализированной лаборатории по охране окружающей среды Татьяны Коротковой. Всего от нее поступило 7 предложений, одна из инициатив на тему «транспортирование отходов из г. Нижняя Салда» была принята к реализации.

В рамках состоявшегося совещания участники договорились о продолжении развития работы по дальнейшим предложениям от подразделений, которые послужат улучшению условий для производительности труда на предприятии.

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