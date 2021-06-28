Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Центр Хруничева#Наука#Космодромы#Байконур28.06.2021 13:30

Сборка космической головной части модуля «Наука»

В монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур продолжается заключительный этап предстартовой подготовки многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Сегодня специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по сборке космической головной части (КГЧ) ракеты космического назначения «Протон-М».

Этап сборки КГЧ с МЛМ «Наука» проводится после выполнения работ по балансировке и контрольному взвешиванию модуля. Он предусматривает установку и стыковку створок головного обтекателя (ГО) на промежуточном отсеке МЛМ, стыковку электрических соединений, монтаж пневмотолкателей, датчиков и других средств сброса ГО, герметизацию стыков и контрольные электроиспытания КГЧ с использованием наземного измерительного оборудования. Головной обтекатель в составе КГЧ предназначен для защиты модуля от силового воздействия аэродинамического потока и аэродинамического нагрева на активном участке выведения, а также для защиты от воздействия окружающей среды при транспортировке и нахождении на стартовой позиции.

В соответствии с графиком программы штатной подготовки после завершения комплексных испытаний КГЧ МЛМ «Наука» пройдет заключительные операции, а затем отправится на заправочную станцию площадки 31 для заправки топливными компонентами и сжатыми газами.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль Российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» им. С.П. Королева совместно с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.

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