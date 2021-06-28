Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Аккредитация#Союз МС-20#ЭП-2028.06.2021 14:45

Приглашение представителей японских СМИ на освещение подготовки к полету космических туристов

В период с 27 сентября по 8 октября 2021 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина запланировано проведение Дня прессы для представителей японских СМИ в рамках подготовки 20-й экспедиции посещения Международной космической станции.

В состав основного экипажа ЭП-20 в качестве участников космического полета были назначены туристы из Японии: Юсаку Маэзава (Yusaku Maezawa) — президент корпорации «Старт Тудей», бизнесмен и Йозо Хирано (Yozo Hirano) — продюсер, личный ассистент Юсаку Маэзавы. Также в тренировках примет участие Щун Огисо (Shun Ogiso) — менеджер по связям с общественностью корпорации «Старт Тудей». Командир основного экипажа — космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, командир дублирующего экипажа —космонавт Роскосмоса Александр Скворцов.

Журналисты смогут наблюдать тренировки участников полета на тренажёрах транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции. Программа также предполагает общение с членами экипажа и работниками ЦПК.

Для оформления допуска представителей иностранных средств массовой информации на территорию Центра необходимо до 18:00 15 июля 2021 года направить официальный запрос на имя начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Харламова Максима Михайловича. В обращении следует указать просьбу допустить представителей японских СМИ на мероприятие, связанное с подготовкой 20-й экспедиции посещения МКС, а также сообщить:

Краткие общие сведения о СМИ;

Ф.И.О. (с переводом на русский язык) представителей СМИ (включая водителей); паспортные данные (номер и срок действия паспорта, дата и место рождения, гражданство); место работы и занимаемая должность; данные об аккредитации журналиста иностранного СМИ, выданной в установленном порядке Министерством иностранных дел Российской Федерации;

контактное лицо и телефоны организации.

К запросу необходимо приложить копии паспорта и удостоверения об аккредитации журналиста иностранного СМИ, выданного МИД РФ.

Обращение составляется на официальном бланке организации, подписывается руководителем СМИ и направляется на электронную почту info@gctc.ru, а также дублируется на press@gctc.ru (пресс-служба ЦПК).

Точная дата проведения мероприятия и время сбора представителей СМИ будут сообщены дополнительно.

Документы компаний, ранее приславших запросы на проведение съемок в ЦПК, считаются действительными.

Для справки: Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с участниками космического полета запланирован на декабрь 2021 года.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу ЦПК имени Ю.А. Гагарина: +7(495)526-53-51, +7(495)526-53-41 press@gctc.ru

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