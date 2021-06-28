Первое в российской истории «золото» Чемпионата Европы по настольному теннису в мужском парном разряде завоевали Лев Кацман и Максим Гребнев

Source: Russia Ministry of Sport

27 июня на Чемпионате Европы по настольному теннису в Варшаве российские спортсмены Лев Кацман и Максим Гребнев завоевали золотые медали. В финале россияне обыграли польско-бельгийский дуэт Якуб Дияс / Седрик Нюйтинк со счётом 3-1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:7). Это первое в российской истории «золото» Чемпионата Европы в мужском парном разряде.

«Поздравляю Льва Кацмана и Максима Гребнева с исторической победой на Чемпионате Европы, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Оба наших спортсмена очень молоды – Льву Кацману 20 лет, а Максиму Гребневу – 19. Уверен, впереди их ждёт немало красивых побед. Хочу также поздравить с этим успехом тренеров и специалистов сборной команды России, президента Европейского союза настольного тенниса Игоря Левитина и президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова. Надеюсь, победа на Чемпионате Европы станет для сборной России первым шагом на пути к возвращению в лидеры настольного тенниса на международной арене».

Всего на Чемпионате Европы по настольному теннису было разыграно пять комплектов наград. Сборная России с одной золотой медалью заняла второе место. Первенствовали спортсмены Германии (4-3-0), третьи – поляки, бельгийцы и словаки (по 0-1-0).

Фото: EPA-EFE / Leszek Szymanski

Пресс-служба Минспорта России

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