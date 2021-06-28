Н. Журавлев принял участие в стартовом заседании совместной Рабочей группы Правительства РФ и Банка России по развитию финансовых инструментов

Source: Russia – Council of the Federation

Участники совещания определили тематические подгруппы и утвердили их руководителей, а также внесли предложения для дальнейшего рассмотрения

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в первом заседании совместной Рабочей группы Правительства РФ и Банка России по развитию финансовых инструментов.

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Группа создана для совершенствования финансового регулирования и корпоративного управления в целях формирования комфортной среды для финансирования инвестиционных проектов. Сопредседатели Рабочей группы — первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На совещании были определены четыре тематические подгруппы и утверждены их руководители.

Также участники заседания подготовили предложения для дальнейшего рассмотрения в рамках рабочих подгрупп. Николай Журавлев подчеркнул, что Совет Федерации в целом поддерживает разработанные мероприятия «дорожной карты». Это, в том числе меры, направленные на стимулирование зеленого финансирования, инструмента соглашений о защите и поощрении капиталовложений, государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, накопительного страхования жизни, развития цифровой инфраструктуры финансового рынка.

Вице-спикер СФ предложил дополнительно рассмотреть ряд предложений по доработке «дорожной карты». Среди них – инициатива дополнить дорожную карту мерами совершенствования налоговых режимов в специальных административных районах. «Это необходимо для повышения их инвестиционной привлекательности и создания комфортных налоговых условий для международных холдинговых структур, в том числе в части сохранения действия норм законодательства и корпоративного управления государства, из которого перемещается резидент», — отметил Николай Журавлев.

Другие предложенные парламентарием инициативы касались расширения участия банков в pre-IPO, ускорения введения цифрового профиля юридического лица и других цифровых платформ, исключения регуляторного арбитража при налогообложении взносов по накопительному страхованию жизни, стимулирования факторинга в закупках.

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