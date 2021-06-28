Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Главкосмос#OneWeb#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина28.06.2021 04:45

На Восточном состоялся вывоз РКН Союз-2.1б / OneWeb

На космодромах России идет активная подготовка к предстоящим пускам. Так, в соответствии с решением Госкомиссии утром 28 июня 2021 года ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb вывезли с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установили в стартовую систему. Пуск запланирован на 1 июля в 15:48 по московскому времени.

Сегодня в 01:00 мск (07:00 по местному времени) началась транспортировка ракеты космического назначения на стартовый комплекс. В это же время совместный расчет специалистов Госкорпорации «Роскосмос» приступил к работам по подготовке инфраструктуры стартового оборудования. Позднее ракету установили в стартовую систему и провели наезд мобильной башни обслуживания.

Данное сооружение позволяет проводить работы по подготовке к старту ракеты-носителя в самых сложных климатических условиях. Высота башни обслуживания — 52 м, вес — 1600 тонн и состоит из семи ярусов. Использование этой башни позволяет значительно увеличить безопасность персонала при подготовке ракеты-носителя к предстоящему пуску.

В рамках первого стартового дня запланированы сборка схем системы измерений, системы управления и системы измерения уровней заправки, стыковка заправочных и пневмокоммуникаций. Затем — автономные проверки разгонного блока «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и спустя час — ракеты-носителя «Союз-2.1б» производства Ракетно-космического центра «Прогресс» (оба предприятия входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос»).

Группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите сегодня насчитывает 218 космических аппаратов. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 254. Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

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