Комитет СФ поддержал концепцию законопроекта о конвертации электронных документов и переводе бумажных документов в электронные

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что Комитет СФ поддержал концепцию законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующий отзыв был направлен в профильный комитет Государственной Думы.

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«Актуальность данного законопроекта обусловлена широким распространением электронного документооборота», — отметил сенатор.

По словам парламентария, изменения вносятся в 22 законодательных акта и устанавливают положения, регулирующие отдельные вопросы создания и использования электронных документов, порядок их хранения и перевода документов из бумажной формы в электронную, а также «конвертацию» электронных документов.

Согласно законопроекту, под конвертацией понимается преобразование исходного электронного документа посредством изменения его формата с сохранением структуры и содержания.

В целях равнозначности исходного электронного документа и конвертированного электронного документа должны соблюдаться определенные требования, прямо предусмотренные законопроектом.

Кроме того, устанавливаются критерии равнозначности дубликата исходному документу.

Законопроектом устанавливается порядок хранения электронных документов, а также ограничивается перечень лиц, имеющих право осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных документов, в результате которой обеспечиваются равнозначность соответствующих документов и неизменность юридической значимости электронных документов в процессе их хранения.

«При этом в целях обеспечения стабильности гражданского оборота, соблюдения необходимых требований со стороны участников рынка законопроектом закрепляется, что указанная деятельность будет подлежать лицензированию», — сказал Андрей Клишас.

Законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, где закрепляются особенности деятельности профессиональных участников рынка по предоставлению названных услуг.

«В частности, государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, Банк России, кредитные организации, страховщики, операторы связи, операторы персональных данных, Федеральная служба судебных приставов, рекламораспространители будут вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных документов при соблюдении и обеспечении принципа равнозначности таких документов», — отметил сенатор.

При этом Банк России в отношении кредитных организаций и страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитариев, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев и других будет вправе определять перечни электронных документов, которые кредитная организация не вправе конвертировать, а также перечни документов, электронные и материальные дубликаты которых кредитная организация не вправе создавать и хранить.

Законопроектом также вводится понятие «электронного архивного документа» и устанавливается порядок его хранения.

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