И. Петина: Для дальнейшего развития социального предпринимательства необходим системный подход

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в конференции «Траектория развития социального предпринимательства».

Член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области приняла участие в конференции «Траектория развития социального предпринимательства». Мероприятие прошло на площадке Общественной палаты Российской Федерации и было приурочено к отмечаемому 28 июня Международному дню социального бизнеса.

Смотрите также

Участники конференции обменялись опытом поддержки и совершенствования социального предпринимательства в России, обсудили меры по созданию практико-ориентированных площадок для развития инфраструктуры такого бизнеса.

Ирина Петина в своем выступлении отметила, что в последние годы государством уделяется повышенное внимание вопросам развития и поддержки социальных предприятий. При этом, добавила сенатор, социально ориентированный бизнес не спешит получать официальный статус и включаться в реестр соцпредприятий, предусмотренный законом.

«Несомненно, такая ситуация требует объединения усилий всех заинтересованных организаций и ведомств в развитии социального предпринимательства в России», — подчеркнула Ирина Петина.

В отдельных дискуссионных сессиях были рассмотрены вопросы развития социального франчайзинга и опыт регионов, внедривших дополнительные региональные меры поддержки для соцпредприятий.

«Профильный Комитет Совета Федерации всегда готов к диалогу и обсуждению предложений по развитию и поддержке социальных предпринимателей, в том числе в части совершенствования нормативной базы», — заключила сенатор.

В конференции приняли участие ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, представители Министерства экономического развития РФ, Корпорации МСП, ведущих институтов развития соцпредпринимательства, руководители Центров инноваций социальной сферы и Центров «Мой бизнес», лауреаты Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».

MIL OSI