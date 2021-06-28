Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Союз-5#Александр Лопатин#Дмитрий Баранов28.06.2021 15:41

Заседание Совета Главных конструкторов по созданию КРК «Союз-5»

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось заседание Совета Главных конструкторов, на котором рассматривались вопросы по созданию космического ракетного комплекса «Союз-5».

В работе Совета под председательством генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрия Баранова и заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по ракетостроению, эксплуатации НКИ, обеспечения качества и надежности Александра Лопатина приняли участие представители РКК «Энергия» имени С.П. Королева, НПО имени С.А. Лавочкина, НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, РКС, НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко, КБХА, ЦЭНКИ (все входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос»), а также других предприятий и головных институтов ракетно-космической отрасли.

Основной целью заседания Совета было решение организационных вопросов по подготовке и сдаче эскизного проекта на космический ракетный комплекс «Союз-5» государственному заказчику — Госкорпорации «Роскосмос». В 2020 году в состав комплекса были введены новые составные части: два типа головных обтекателей диаметром 5,2 и 4,11 м, разгонный блок «Фрегат-СБУ», а также некоторые другие системы и оборудование. С докладами, отражающими состояние дел по разработке новых составных частей комплекса, выступили руководители РКК «Энергия», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ и РКС.

Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов: «По ракете работы развернуты. Сжатые сроки завершения этапа эскизного проектирования космического ракетного комплекса „Союз-5“ не должны повлиять на сроки поставки ракеты-носителя в эксплуатирующую организацию и начало летных испытаний».

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