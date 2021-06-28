Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#ЦИиУС#Космодромы#Восточный28.06.2021 17:18

Завершен весенний этап студенческой стройки «Космодром Восточный – 2021»

На космодроме Восточный состоялось торжественное закрытие весеннего этапа межрегиональной студенческой стройки «Космодром Восточный — 2021». В течение всего этапа отряды участвовали в производственных соревнованиях, творческих и спортивных конкурсах, по итогам которых среди молодежи определились победители в разных номинациях.

Так, лучшим бойцом весеннего этапа студенческой стройки стала Юлия Марценюк, лучшим командиром — Милена Шарипова, лучшим строительным студенческим отрядом стало ССО «Крепость» из Алтайского края. Благодарственным письмом награжден Данил Койнов.

На объектах Центра строительства космодрома Восточный (филиал ЦЭНКИ — ЦИиУС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») студенческие отряды работали с 11 мая по 26 июня 2021 года. Ребята занимались общестроительными работами на жилом фонде, благоустройством метеокомплекса, подготовкой исполнительной и технической документации.

Всего в соревнованиях приняли участие 100 студентов из Сибири и Дальнего Востока. В студотряды вошли представители Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Благовещенск), Дальневосточного государственного аграрного университета (Благовещенск), Алтайского архитектурно-строительного колледжа (Барнаул), Новосибирского техникума геодезии и картографии (Новосибирск), Благовещенского политехнического колледжа (Благовещенск), Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций (Белогорск), Райчихинского индустриального техникума (Райчихинск).

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры принимает студенческие строительные отряды с 2017 года. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более четырех тысяч студентов из 45 регионов Российской Федерации.

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