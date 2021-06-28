Евгений Грабчак: «Проведение любых работ в охранных зонах нужно минимизировать и осуществлять под контролем надзорных организаций»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 июня. – Минэнерго России выступает за чёткое разграничение двух понятий: охранных зон и зон минимальных расстояний от трубопроводов нефти, газа и нефтепродуктов. Об этом сообщил Евгений Грабчак на «круглом столе» Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Мониторинг законодательного регулирования отношений собственников земельных участков, находящихся в зоне минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и объектов нефтегазового комплекса».

Замминистра подчеркнул, что Минэнерго следует рекомендациям Совета Федерации. Министерство разработало три проекта положений. Первое – об охранных зонах газо- и нефтепроводов, нефтепродуктопроводов. Второе – о минимальных расстояниях до магистральных трубопроводов. Третье – об охранных зонах газопроводов и сетей распределения.

«Мы предполагаем, что зоны минимальных расстояний и охранные зоны имеют разные цели регулирования. Так, зоны минимальных расстояний имеют цель защиты и информирования людей о неблагоприятных последствиях в случае чрезвычайных ситуаций. Охранные зоны, в свою очередь, позволяют быть владельцу объекта уверенным в отсутствии негативного воздействия, кратно увеличивающего риск технологического нарушения с последующей ЧС. Поэтому в нашем понимании, отказываться от зоны минимальных расстояний не нужно, но в то же время, она не должна нести за собой обязательный запрет на осуществление деятельности и запретительные вещи. То есть охранная функция должна остаться за охранными зонами, в которых проведение любых работ увеличивает риски катастроф. Законодательство здесь должно ужесточаться и проведение любых работ в охранных зонах нужно минимизировать и осуществлять их под контролем надзорных организаций», – сказал Евгений Грабчак.

Практика показывает, что именно охранные зоны остаются наиболее подверженными незаконным врезкам и авариям с участием потребителя. Так, только в 2020 году из-за несогласованных работ на магистральных трубопроводах произошло 44 аварии, в распределительных сетях аварии происходят еженедельно, по 3-4 случая, привёл статистику замглавы Минэнерго.

«Поэтому отказываться от охранных зон – это большие риски. Что касается зон минимальных расстояний, то здесь на начало апреля 2021 года выявлено 108 тыс. объектов, возведённых с нарушением минимальных расстояний. При этом далеко не все объекты здесь несут риски для объектов трубопроводного транспорта», – отметил он.

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