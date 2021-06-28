Д. Гусев проверил организацию работы поселкового детского лагеря в Ненецком автономном округе

Source: Russia – Council of the Federation

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей лежит в основе государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках рабочей поездки побывал в национальном поселке Нельмин Нос Заполярного района Ненецкого АО.

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Сенатора сопровождал президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» Юрий Хатанзейский и руководитель регионального общественного движения «За здоровый образ жизни Ненецкого автономного округа» Александр Терлецкий.

В ходе поездке Денис Гусев провел встречу с жителями муниципального образования «Малоземельский сельсовет» и посетил социальные объекты.

Согласно поручению Председателя Совета Федерации о необходимости наблюдения за организацией летнего отдыха детей в регионах, Денис Гусев проконтролировал, как организован отдых детей в пришкольном летнем лагере, в первую очередь с точки зрения безопасности. «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей лежит в основе государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Эти важные аспекты находятся на постоянном контроле губернатора Ненецкого АО Юрия Бездудного», — подчеркнул Денис Гусев.

Парламентарий отметил, что работа поселкового лагеря дневного пребывания организована на должном уровне. Пять раз в неделю его посещают 40 детей. Все они обеспечены двухразовым питанием, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы и меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Денис Гусев проверил организацию работы поселкового детского лагеря в Ненецком автономном округе

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Денис Гусев проверил организацию работы поселкового детского лагеря в Ненецком автономном округе

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Денис Гусев проверил организацию работы поселкового детского лагеря в Ненецком автономном округе

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Денис Гусев проверил организацию работы поселкового детского лагеря в Ненецком автономном округе

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Денис Гусев проверил организацию работы поселкового детского лагеря в Ненецком автономном округе

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Денис Гусев проверил организацию работы поселкового детского лагеря в Ненецком автономном округе

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Сенатор поблагодарил персонал детского учрежления за добросовестный труд и передал в дар «Основной школе п. Нельмин-Нос» новый спортивно-игровой инвентарь.

Всего летом 2021 года в Ненецком АО открыто 28 лагерей дневного пребывания. Охвачены этим видом отдыха 1744 юных жителей Заполярья. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 24,5 млн рублей.

Ещё одним пунктом поездки стал физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), построенный в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» в 2011 году.

Денис Гусев пообщался с сельской молодежью, провёл товарищеский матч по мини-футболу и вручил спортсменам футболки и новые мячи от Федерации бокса Ненецкого АО.

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