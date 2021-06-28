Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предложила назначить г-на Бо Ли заместителем директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian

28 июня 2021 г.

Вашингтон, округ Колумбия : Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) г-жа Кристалина Георгиева объявила сегодня Исполнительному совету МВФ о своем предложении назначить г-на Бо Ли заместителем директора-распорядителя с 23 августа 2021 года. В настоящее время г‑н Ли занимает должность заместителя управляющего Народного банка Китая (НБК). Он сменит на посту заместителя директора-распорядителя г-на Тао Чжана, который, как ранее было объявлено, оставит эту должность 22 августа.

Объявляя о своем выборе г-на Ли, г-жа Георгиева заявила:

«Г-н Ли обладает обширным опытом в сфере деятельности центрального банка и права. В течение более чем 14 лет службы в НБК с 2004 по 2018 год он занимал различные руководящие должности, в том числе главы департамента по правовым вопросам и вопросам регулирования, а также двух департаментов по вопросам денежно-кредитной политики. В период работы в НБК он играл важную роль в поддержке и реализации ряда значимых реформ и мер политики, в том числе реформы государственного банковского сектора, законодательства по борьбе с отмыванием денег и создании для Китая основы макропруденциальной политики.

Г-н Ли также занимал ряд других должностей в государственном секторе Китая. С 2018 по 2019 год он был вице-председателем Всекитайской федерации вернувшихся выходцев из Китая. Затем с 2019 по 2021 год он занимал пост вице-мэра муниципалитета Чунцин, на котором курировал развитие финансового сектора города, международную торговлю и прямые иностранные инвестиции. В апреле 2021 года он вернулся в НБК на должность заместителя управляющего.

До поступления на службу в НБК г-н Ли пять лет был практикующим адвокатом в нью‑йоркской юридической фирме Davis Polk & Wardwell.

Г-н Ли получил базовое образование в Китайском народном университете в Пекине. Он также имеет степень магистра экономики Бостонского университета, степень доктора экономических наук, полученную в Стэнфордском университете, и степень доктора права (с отличием) от юридического факультета Гарвардского университета».

Департамент коммуникаций МВФ

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