«Газпром» совместно с российскими учеными работает над технологиями водородной энергетики

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 июня 2021, 10:50

В Санкт-Петербурге под руководством заместителя Председателя Правления — начальника Департамента ПАО «Газпром», члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Олега Аксютина и академика РАН Николая Касимова состоялось заседание Совета по устойчивому развитию.

На заседании обсуждались выполненные и перспективные совместные исследования «Газпрома» и РАН по водородной энергетике. Они направлены на решение наукоемких задач в сфере производства водорода наиболее экологичным и экономически эффективным способом — из природного газа, а также в области транспортировки водорода. Кроме того, результаты совместных исследований будут учитываться при разработке сценариев устойчивого развития ПАО «Газпром» до 2050 года.

Члены Совета по устойчивому развитию отметили ключевую роль и значительный потенциал природного газа в развитии водородной «низкоуглеродной» энергетики. С докладами на заседании, в частности, выступили вице-президент, академик РАН, профессор Валентин Пармон и член-корреспондент РАН, профессор Антон Максимов.

Справка

В Совет по устойчивому развитию при председателе Научно-технического совета ПАО «Газпром» входит тридцать один член, в том числе 13 академиков Российской академии наук: Н.С. Касимов — председатель Совета, Н.П. Алешин, М.В. Алфимов, А.С. Бугаев, А.Г. Дедов, А.Н. Дмитриевский, А.Э. Конторович, В.И. Осипов, В.Н. Пармон, Б.Н. Порфирьев, О.Н. Фаворский, С.П. Филиппов, М.И. Эпов.

Основными задачами Совета являются:

— оценка основных научно-технических проблем отрасли;

— рассмотрение тенденций развития российского и мирового топливно-энергетических комплексов, конъюнктуры мировых энергетических рынков;

— участие в формировании долгосрочного прогноза развития отрасли, в том числе прогноза научно-технического развития ПАО «Газпром»;

— подготовка предложений по стратегическим вопросам развития ПАО «Газпром», в том числе по концептуальному обоснованию перспективных проектов;

— разработка рекомендаций по реализации передовых технических идей и технологических решений, новых форм и методов организации производства и управления.

Управление информации ПАО «Газпром»

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