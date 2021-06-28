«Газпром» совместно с российскими учеными работает над технологиями водородной энергетики

Source: Gazprom in Russian
Релиз
28 июня 2021, 10:50
В Санкт-Петербурге под руководством заместителя Председателя Правления — начальника Департамента ПАО «Газпром», члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Олега Аксютина и академика РАН Николая Касимова состоялось заседание Совета по устойчивому развитию.
На заседании обсуждались выполненные и перспективные совместные исследования «Газпрома» и РАН по водородной энергетике. Они направлены на решение наукоемких задач в сфере производства водорода наиболее экологичным и экономически эффективным способом — из природного газа, а также в области транспортировки водорода. Кроме того, результаты совместных исследований будут учитываться при разработке сценариев устойчивого развития ПАО «Газпром» до 2050 года.
Члены Совета по устойчивому развитию отметили ключевую роль и значительный потенциал природного газа в развитии водородной «низкоуглеродной» энергетики. С докладами на заседании, в частности, выступили вице-президент, академик РАН, профессор Валентин Пармон и член-корреспондент РАН, профессор Антон Максимов.
Справка
В Совет по устойчивому развитию при председателе Научно-технического совета ПАО «Газпром» входит тридцать один член, в том числе 13 академиков Российской академии наук: Н.С. Касимов — председатель Совета, Н.П. Алешин, М.В. Алфимов, А.С. Бугаев, А.Г. Дедов, А.Н. Дмитриевский, А.Э. Конторович, В.И. Осипов, В.Н. Пармон, Б.Н. Порфирьев, О.Н. Фаворский, С.П. Филиппов, М.И. Эпов.
Основными задачами Совета являются:
— оценка основных научно-технических проблем отрасли;
— рассмотрение тенденций развития российского и мирового топливно-энергетических комплексов, конъюнктуры мировых энергетических рынков;
— участие в формировании долгосрочного прогноза развития отрасли, в том числе прогноза научно-технического развития ПАО «Газпром»;
— подготовка предложений по стратегическим вопросам развития ПАО «Газпром», в том числе по концептуальному обоснованию перспективных проектов;
— разработка рекомендаций по реализации передовых технических идей и технологических решений, новых форм и методов организации производства и управления.
Управление информации ПАО «Газпром»
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