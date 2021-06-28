В. Смирнов: Совет Федерации держит в центре постоянного внимания вопросы создания в школах надлежащих условий для обучения детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, на котором обсуждалось оказание содействия субъектам РФ в создании надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области провел совещание в режиме видеоконференции. Обсуждалась тема «О ходе оказания субъектам РФ содействия в создании к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях». В частности, речь шла о соблюдении требований к режиму отопления, водоснабжения и канализации.

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Сенатор отметил, что данный вопрос находится на постоянном контроле профильного Комитета СФ.

«Сама по себе целевая субсидия на эти цели является прямым поручением Президента Российской Федерации. 12 миллиардов рублей на два года – 2020 и 2021 – были выделены из федерального бюджета», — напомнил Виктор Смирнов.

Парламентарий сообщил, что Комитет СФ считает неудовлетворительной работу субъектов Федерации в части освоения этой субсидии. «По итогам прошлого года, несмотря на все заверения регионов, достаточно большая часть из них в полном объеме субсидию освоить не смогла, и соответственно, надлежащие условия в общеобразовательных учреждениях не были созданы», — сказал сенатор.

В ходе совещания заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев отметил, что вызывает беспокойство то, как расходуются средства, выделенные в рамках субсидии.

«Даже если исходить из того, что такие виды работ ведутся в основном в летний период, они уже должны быть начаты, но это никак не видно по кассовому исполнению. К настоящему времени заявки на предельные объемы финансирования представлены только 45 субъектами Российской Федерации на сумму 1 миллиард 71 миллион рублей, что составляет 17,5 процента от общего объема субсидии текущего года», — сообщил он.

Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов

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Виктор Смирнов

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Также ряд регионов говорит о переносе сроков заключения госконтрактов в связи с согласованием замены или добавления объектов, добавил заместитель Министра.

В дискуссии приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов, представители Министерства финансов РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), заместитель председателя правительства Приморского края – министр образования региона Наталья Бондаренко, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Наталья Бянкина, министр образования и науки Республики Хакасия Лариса Гимазутина, представители органов исполнительной власти Псковской области и Республики Дагестан.

По результатам обсуждения принято решение обобщить и проанализировать все прозвучавшие предложения, а наиболее значимые — внести в итоговые рекомендации.

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