В Московской области ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Московской области, где 28 июня в 12:52 отключились линии электропередачи на подстанцию Балашиха (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Московский регион»).

Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей г. Балашиха, около 15 000 человек. Мощность отключённых потребителей – 9,8 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

21.06.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года.

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