В. Матвиенко: Современная модель российско-казахстанских отношений доказала свою эффективность

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации подвела итоги официального визита делегации верхней палаты российского парламента в Казахстан.

У России и Казахстана привилегированные отношения подлинного стратегического партнёрства. Работа парламентариев двух стран должна полностью соответствовать этому уровню.

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Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга по итогам официального визита делегации верхней палаты российского парламента в Казахстан.

В ходе поездки Председатель СФ встретилась с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Первым Президентом Казахстана, Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, главами Сената и Мажилиса Парламента РК Мауленом Ашимбаевым и Нурланом Нигматулиным.

«В ходе встречи Президент Казахстана дал высокую оценку уровню развития российско-казахстанских отношений, масштабов реализации инвестиционных проектов. Глава казахстанского государства сделал акцент на сотрудничество в таких перспективных сферах, как высокие технологии, инновации, цифровизация, искусственный интеллект», — рассказала глава СФ.

Она отметила доверительный, конструктивный характер прошедших в Нур-Султане переговоров, состоявшийся перезапуск после длительного периода, связанного с пандемией, работы Комиссии по сотрудничеству СФ и Сената Парламента РК, нацеленной на решение конкретных задач двусторонней повестки.

«Наше сотрудничество основано на многовековой дружбе народов двух стран. В течение последних лет Россия и Казахстан целеустремленно выстраивали системные связи. Считаем, что современная модель российско-казахстанских отношений отвечает национальным интересам наших народов, доказала свою эффективность», — сказала глава СФ.

Она напомнила, что между нашими странами подписано более 400 договоров и соглашений. «Создана твёрдая правовая база межгосударственного сотрудничества, основанного на признании независимости, суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Несмотря на пандемию, двустороннее сотрудничество не прерывалось, подчеркнула спикер СФ. «В постоянном взаимодействии находятся президенты, правительства, профильные министерства и ведомства. Это говорит о взаимной заинтересованности в продвижении всех направлений сотрудничества и готовности его развивать».

Валентина Матвиенко отметила сохранение высокого уровня торгово-экономического сотрудничества двух стран, рост товарооборота в первом квартале нынешнего года. «Есть уверенность, что по итогам года мы преодолеем планку в 20 млрд долларов, о чем договаривались президенты России и Казахстана».

Глава СФ позитивно оценивает перспективы инвестиционного сотрудничества и реализации многочисленных совместных проектов. «Нарастают объемы взаимодействия наших приграничных территорий, межрегионального сотрудничества. У нас хорошие перспективы расширения взаимодействия в новых, современных отраслях, включая цифровые технологии и инновационные проекты, совместное освоение космоса, реализацию задач актуальной экологической повестки».

Важно, что парламенты наших играют все большую роль в реализации программ двустороннего сотрудничества, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Это объясняется необходимостью как законодательного оформления нашего взаимодействия, так и нашим участием в интеграционных процессах на евразийском пространстве».

В этом году Республика Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе, напомнила Председатель СФ. Она высказала уверенность, что Казахстан как инициатор этого интеграционного объединения привнесёт в работу ЕАЭС много нового, будут сняты барьеры для углубления интеграции по конкретным направлениям. «ЕАЭС сегодня стал проектом, не только выгодным всем его участникам, но и очень привлекательным для многих наших зарубежных партнеров, уже заключивших соглашения о сотрудничестве с союзом».

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений России и Казахстана. «Мы подходим к этой дате с солидным багажом плодотворного многопланового сотрудничества».

Собеседники коснулись темы совместных действий по борьбе с коронавирусом и вакцинации населения. Глава СФ отметила как важный сигнал то, что и Президент страны Касым-Жомарт Токаев и первый Президент Казахстана, Лидер Нации Нурсултан Назарбаев сделали прививку вакциной «Спутник V». Нурсултан Назарбаев сделал прививку пять дней назад, по его словам, никаких побочных эффектов не было, он чувствует себя хорошо и рекомендует всем привиться вакциной «Спутник», рассказала Валентина Матвиенко. «Тем более, что в Казахстане, городе Караганде налажено производство вакцины «Спутник V».

Председатель СФ поблагодарила казахстанскую сторону за гостеприимство и проявление дружеских чувств. Она отметила, что визит в Казахстан стал первой после пандемии зарубежной поездкой российских сенаторов.

27–28 июня делегация СФ во главе с Валентиной Матвиенко находилась в Казахстане с официальным визитом.

В составе делегации — первый заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

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