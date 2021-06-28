В. Городецкий: Федеральная целевая программа развития Курильских островов должна финансироваться в полном объеме

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел выездное совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Курильских островов.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел 24–27 июня в городе Южно-Сахалинске и поселке городского типа Южно-Курильске Сахалинской области выездное совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Курильских островов.

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В рамках совещания делегация Совета Федерации посетила остров Кунашир. Сенаторы Российской Федерации Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Сергей Лукин, ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области и Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области провели встречу с главой Южно-Курильского городского округа Павлом Гумилевским, осмотрели объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

«Члены нашего Комитета на месте оценили сложность реализации инфраструктурных проектов на Курильских островах», – сообщил заместитель председателя Комитета СФ Владимир Городецкий. «Учитывая отдаленность и транспортную изолированность островов, суровые климатические условия, сейсмический риск, малую плотность населения рыночные механизмы стимулирования строительства здесь не работают».

Как сообщил парламентарий, с 2016 года реализуется Федеральная целевая программа развития Курильских островов. Прошедший период показал результативность подхода, основанного на аккумуляции сил федеральных и региональных властей. Сенаторы оценили результаты первого этапа реализации названной программы, осмотрели построенные в Южно-Курильске детский сад, спортивный комплекс с бассейном, объекты здравоохранения и дорожного хозяйства.

Вместе с тем, по словам Владимира Городецкого, остается немало нерешенных проблем: на острове нет жилья для привлекаемых специалистов, имеются недостроенные объекты, в которые вложены государственные средства, например, очистные сооружения, дорога до села Головнино.

Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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При этом многие мероприятия Федеральной целевой программы развития Курильских островов не обеспечены финансированием из федерального бюджета. «В решении по итогам нашего совещания мы обратим внимание Правительства Российской Федерации на необходимость в полном объеме выделять федеральные средства на строительство объектов в рамках программы развития Курил. Причем, не откладывая, с очередного финансового года», — подчеркнул заместитель председателя Комитета СФ.

Кроме того, отметил Владимир Городецкий, важно интегрировать мероприятия федеральной целевой программы в национальные проекты, чтобы доля софинансирования из федерального бюджета составляла 95 процентов и выше. В таком случае удастся закрепить успехи, достигнутые на первом этапе реализации курильской программы.

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