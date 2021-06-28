Встреча с выпускниками военных вузов

Source: President of Russia – Kremlin
В Кремль приглашены 400 выпускников 18 военных вузов, завершивших обучение с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.
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В.Путин: Товарищи офицеры! Дорогие друзья!
По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлёвском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придётся обойтись без приёма. Но, тем не менее, в Георгиевском зале – зале русской воинской славы – мы чествуем лучших из лучших, выпускников вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб.
Вы прошли достойную профессиональную школу, блестяще, на отлично завершили учёбу и, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан.
Вы сделали свой выбор, свой выбор в жизни. Как и многие поколения сынов и дочерей Отечества посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые являются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества.
Именно вам предстоит продолжать и укреплять легендарные традиции доблести и чести, мужества и патриотизма, которые во все времена служили ориентиром для нашего офицерского корпуса.
Эти заветы всегда берегли в армии и на флоте. Сегодня от командирского состава Вооружённых Сил прямо зависит боеготовность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно. Ратное мастерство и воинский дух личного состава, умение действовать быстро, грамотно, чётко и слаженно в современных условиях в значительной степени – с учётом новейшей техники – зависят от командира.
Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчинённым осваивать новейшие образцы военной техники, потому что современные Вооружённые Силы – это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний.
Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы.
Конечно, служба, она прозаична по большому счёту, но с учётом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и её реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придётся работать с этой техникой.
Самые высокие требования предъявляются и к выпускникам учебных заведений правоохранительных органов и специальных служб. Вам предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз.
Значимые, зримые результаты по этим и другим ключевым направлениям – это залог доверия граждан, уверенного, поступательного развития России. Уверен, все вы, каждый на своём посту, будете действительно профессионально, решительно и твёрдо действовать в интересах Родины – так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры.
Я благодарю всех, кто передавал вам опыт, знания, традиции офицерского братства.
Поздравляю вас с завершением учёбы.
Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины.
Продолжение следует.