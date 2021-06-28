Встреча с выпускниками военных вузов

Source: President of Russia – Kremlin

В Кремль приглашены 400 выпускников 18 военных вузов, завершивших обучение с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

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В.Путин: Товарищи офицеры! Дорогие друзья!

По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлёвском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придётся обойтись без приёма. Но, тем не менее, в Георгиевском зале – зале рус­ской воинской славы – мы чествуем лучших из лучших, выпускников вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и спе­циальных служб.

Вы прошли достойную профессиональную школу, блестяще, на отлично завершили учёбу и, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, ко­торые подчинены главной цели – обеспечению без­опасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан.

Вы сделали свой выбор, свой выбор в жизни. Как и многие поколения сынов и дочерей Отечества посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые яв­ляются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества.

Именно вам предстоит продолжать и укреплять легендарные традиции доб­лести и чести, мужества и патриотизма, которые во все времена служили ориентиром для нашего офицерского корпуса.

Эти заветы всегда бере­гли в армии и на флоте. Сегодня от командирского состава Вооружённых Сил прямо зависит боеготов­ность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно. Ратное мастер­ство и воинский дух лич­ного состава, умение дей­ствовать быстро, грамотно, чётко и слаженно в современных условиях в значительной степени – с учётом новейшей техники – зависят от командира.

Роль и ответственность командира сейчас много­кратно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теорети­ческая подготовка в обла­сти военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчинённым осваивать новейшие образцы военной техники, потому что совре­менные Вооружённые Силы – это настоящий сплав пере­довых технологий, инно­ваций и знаний.

Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уни­кальные системы воору­жений, среди них – меж­континентальная баллисти­ческая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы.

Конечно, служба, она прозаична по большому счёту, но с учётом перспектив­ных разработок ведущих научных коллективов, обо­ронных институтов и КБ формируется уже и новая госпро­грамма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и её реализация будет нацелена на даль­нейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придётся работать с этой техникой.

Самые высокие требо­вания предъявляются и к выпускникам учебных заве­дений правоохранительных органов и специальных служб. Вам предстоит встать рядом со своими товарищами, ко­торые обеспечивают право­порядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бед­ствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз.

Значимые, зримые ре­зультаты по этим и другим ключевым направлениям – это залог доверия граждан, уверенного, поступатель­ного развития России. Уверен, все вы, каждый на своём посту, будете дей­ствительно профессионально, решительно и твёрдо действовать в интересах Родины – так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры.

Я благодарю всех, кто пере­давал вам опыт, знания, традиции офицерского братства.

Поздравляю вас с заверше­нием учёбы.

Желаю успе­хов в службе в интересах народа России и нашей вели­кой Родины.

Продолжение следует.

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