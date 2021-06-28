Беседа с Председателем КНР Си Цзиньпином

Source: President of Russia – Kremlin

Главы государств обменялись поздравлениями и дали оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнёрства между Россией и Китаем. Обсуждались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

По итогам беседы принято Совместное заявление.

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Начало беседы с Председателем КНР Си Цзиньпином

Си Цзиньпин Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики (как переведено): Здравствуйте!

В.Путин: Добрый день! Рад Вас видеть.

Си Цзиньпин: Я тоже очень рад.

Уважаемый Президент Путин, мой дорогой старый друг, очень рад провести встречу с вами в формате видеоконференции.

В этом году китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступившие в новую эпоху, выдержали испытания разного рода рисками и вызовами, неизменно поддерживали тенденции динамичного развития.

Мы оказываем друг другу твёрдую взаимоподдержку по вопросам, затрагивающим насущные интересы друг друга, осуществляем плодотворное стратегическое взаимодействие и эффективно защищаем наши общие интересы. Одновременно повышается качество и объём двустороннего практического сотрудничества, всё больше проявляется его внутренняя сила и потенциал развития.

Стороны поддерживают тесное взаимодействие и координацию в международных делах. Своими усилиями отстаивают подлинную многосторонность и международную справедливость.

На фоне того, что мир вступил в период большой турбулентности и перемен и человечество сталкивается с различными рисками, китайско-российское тесное взаимодействие вносит в международное сообщество позитивную энергию, создавая пример для подражания в формировании нового типа международных отношений. Мы это высоко оцениваем.

Через десять с лишним дней наступает важный исторический момент исполнения 20 лет подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Динамичное развитие китайско-российских отношений за последние 20 лет наглядно показывает, что [закреплённая] Договором идея о китайско-российской дружбе из поколения в поколение отвечает коренным интересам двух стран, соответствует лейтмотиву времени, характеризующемуся мирным развитием. И этот процесс стал олицетворением формирования нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества.

Сегодня мы с Вами примем совместное заявление, в котором будет официально объявлено о продлении Договора. Будем всесторонне обобщать успешный опыт поддержания целеустремлённого, энергичного и устойчивого развития китайско-российских отношений, поставим новые задачи и цели по развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества, придадим Договору новое звучание, соответствующее времени.

Убеждён, какие бы трудности, испытания нам ещё ни предстояло преодолеть впереди, Китай и Россия будут всей душой и всеми помыслами прилагать усилия к укреплению нашего сотрудничества и уверенными шагами идти вперёд.

Скоро мы будем отмечать столетие создания КПК [Коммунистической партии Китая]. Это самое знаменательное событие в политической жизни нашей страны в этом году. Это общий праздник всего китайского народа. Будут проведены различные праздничные мероприятия, приуроченные к 1 июля.

Вы направили сердечное поздравительное послание. Росархив передал ценные исторические архивы, связанные с ранним периодом КПК. Китайская сторона искренне благодарна за поздравление и поддержку со стороны нашего доброго соседа и истинного партнёра. Спасибо.

На этом я заканчиваю вступительную часть. Спасибо.

В.Путин: Уважаемый Председатель Си Цзиньпин, дорогой друг!

Я рад Вас видеть. Непростая ситуация с коронавирусом не позволяет нам встречаться активно лично, но мы продолжаем работать – и наши коллеги, и мы с Вами, – продолжаем оставаться в контакте.

Нынешний год для российско-китайских отношений действительно особенный, Вы только что об этом сказали. 20 лет назад, 16 июля 2001 года, в Москве был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Договор действительно стал основополагающим международно-правовым актом, во многом определившим современное состояние российско-китайских отношений. Он вобрал в себя многовековой позитивный опыт развития связей между нашими государствами, в полной мере отразил глубокие исторические традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народами.

В этом документе закреплены такие принципиальные договорённости, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет, – в современном мире серьёзное значение имеют такие договорённости, – уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела.

Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы.

Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России.

К настоящему времени, следуя букве и духу Договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке.

Создан не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, форматы диалога между парламентами и объединениями регионов, – и всё это позволяет эффективно решать возникающие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и планировать совместную работу на перспективу.

Договор создал прочную основу для развития торгово-экономического сотрудничества. С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе–апреле рост превысил 22 процента, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли.

Успешно продвигается реализация целого ряда важных проектов в авиа- и автомобилестроении, горнорудной и лесной отраслях. Стратегический характер приобрело двустороннее энергетическое партнёрство. Успешно функционирует российско-китайский нефтепровод и газопровод «Сила Сибири».

На качественно новый уровень вышло сотрудничество в сфере мирного атома. Укрепляется кооперация в области финансов, включая использование национальных валют в двусторонних расчётах.

Всё более широкий охват приобретают гуманитарные связи. Проведена целая серия тематических перекрёстных годов России в Китае и Китая в России – годы языков, туризма, молодёжных обменов, средств массовой информации, межрегионального сотрудничества.

За прошедшие 20 лет удалось существенно нарастить внешнеполитическое взаимодействие, которое рассматриваем как одну из ключевых составляющих нашего стратегического партнёрства.

В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе.

Активно работаем на площадке Шанхайской организации сотрудничества, которой, кстати, в этом году тоже исполнится 20 лет. С позиций БРИКС способствуем формированию полицентричной системы мироустройства.

В соответствии с нашей с Вами договорённостью к юбилею Договора подготовлено, Вы уже об этом только что сказали, совместное заявление, в котором отражена уникальная роль этого правового инструмента в формировании современной модели российско-китайских отношений и их значимости для утверждения более справедливого международного порядка.

В заявлении также зафиксировано, что, согласно соответствующей статье Договора, в феврале 2022 года он будет автоматически продлён на последующий пятилетний период.

И, пользуясь возможностью, хотел бы лично поздравить Вас, Вы сейчас тоже об этом сказали, с ещё одной знаменательной датой – 100-летием основания Коммунистической партии Китая. КНР встречает этот юбилей новыми достижениями как в социально-экономическом развитии страны, так и на международной арене.

В своё время Советский Союз активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая.

В России хранят память о славных страницах совместной истории. На территории Москвы создан музей, посвящённый VI съезду КПК, состоявшемуся здесь в 1928 году. И по просьбе китайских коллег действительно нашим архивным ведомством была подготовлена подборка материалов, связанных с периодом зарождения коммунистического движения в Китае.

Связи по партийном линии являются важной составляющей частью всего комплекса двусторонних отношений. Рассчитываю, что дальнейшее развитие диалога с КПК ведущих российских партий будет способствовать ещё большему углублению взаимодействия, взаимопонимания и доверия между нашими странами.

Большое спасибо.

MIL OSI