Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1728.06.2021 09:29

Байконур работает по графику второго стартового дня

На космодроме Байконур продолжается активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» по программе Международной космической станции. Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома. Расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» успешно провели работы первого стартового дня.

Сегодня подготовка к данному пуску продолжается. По графику второго стартового дня проводятся работы по режиму «Технологическая предпусковая подготовка», затем — просмотр и изучение телеметрической информации. Во второй половине дня намечены генеральные испытания ракеты космического назначения, в ходе которых имитируется ее старт и полет вплоть до отделения корабля на целевой орбите.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» запланирован в ночь на 30 июня 2021 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Он доставит экипажу Международной космической станции 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов.

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«Прогресс МС» — российский автоматический транспортный космический корабль. Входит в семейство грузовых кораблей «Прогресс», которые создавались специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для коррекции ее орбиты.

Его стыковка со станцией проходит в автоматическом режиме, однако в случае нештатных ситуаций возможна ручная стыковка с помощью телеоператорного режима управления. После выполнения программы полета корабль сводится с околоземной орбиты и прекращает свое существование в акватории Тихого океана — несудоходной южной его части.

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