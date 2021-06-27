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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ27.06.2021 22:12

Студенты-целевики Протон-ПМ успешно защитили дипломные проекты

На базе компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») состоялась защита дипломов выпускников Пермского авиационного техникума. Все они обучались по целевому набору от предприятия с применением дуальной (практико-ориентированной) модели.

В экзаменационную комиссию вошли представители руководства предприятия, преподаватели техникума, наставники выпускников с производства. Темы дипломных проектов нацелены на внедрение на предприятии новых техпроцессов и оборудования, современного инструмента и средств измерений. Комиссия высоко оценила уровень подготовки и актуальность представленных работ: из шести дипломных проектов четыре получили оценку «отлично», два — «хорошо». Особого внимания комиссии удостоилась работа Анастасии Колобовой.

Разработанная Анастасией методика позволяет подобрать оптимальный инструмент и режимы резания для производства деталей и сборочных единиц на станках с программным управлением. Это повысит производительность труда и будет способствовать снижению себестоимости продукции.

Анастасия Колобова уже работает оператором станков с ЧПУ в Центре дуального образования. Сейчас готовится к чемпионату профмастерства Госкорпорации «Роскосмос» под руководством победительницы WorldSkills Hi-Tech 2019 Анастасии Башкирцевой. В техбюро цеха 3 уже также трудится другая выпускница — Анастасия Протасова. Анастасия Балуева определяется с местом работы на Протон-ПМ. Николай Глухов, Матвей Савельев и Егор Закиров трудоустроятся на предприятие после службы в армии.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Мы считаем эффективной целевую подготовку будущих сотрудников. Важно, что после окончания обучения предприятие получает готовых к самостоятельной работе сотрудников, которым не требуется адаптационный период. С 2017 года студенты-дуальщики защищают дипломные проекты на предприятии. Темы работ выбираются совместно со специалистами во время практической части обучения, исходя из потребностей производства. Год от года уровень подготовки таких проектов растёт, появляются исследовательские работы вузовского уровня».

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