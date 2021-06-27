Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История27.06.2021 04:46

Полвека с третьего пуска ракеты Н1

Третий пуск ракеты-носителя Н1 был проведен 50 лет назад — 27 июня 1971 года. Все 30 двигателей блока А вышли на режим предварительной и главной ступеней тяги в соответствии со штатной циклограммой и нормально функционировали до их выключения системой управления на 50,1 с. Однако с начала полета наблюдалось ненормальное протекание процесса стабилизации по крену, а рассогласование по углу вращения непрерывно увеличивалось и к 14,5 с. достигало 145°.

Поскольку команда аварийного выключения двигателей была заблокирована до 50 с., то полет до 50,1 с. был практически неуправляемым. Наиболее вероятная причина аварии — действие неучтенных ранее возмущающих моментов, превышающих располагаемые управляющие моменты по крену. Для обеспечения управления ракетой по крену менее чем за год были созданы рулевые двигатели, работающие на окислительном генераторном газе и горючем, отбираемых от основных двигателей.

Работы по созданию комплекса ракеты-носителя Н1 определены Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 сентября 1962 г. № 1022-439. К созданию комплекса Н1-Л3 привлекалась широкая кооперация организаций ракетно-космической и других отраслей отечественной промышленности.

Первый пуск ракеты Н-1 состоялся 21 февраля 1969 года. Она имела стартовую массу 2735 т, тягу двигателей 1-й ступени на старте 4500 тс и полезный груз около 70 т. Всего было проведено четыре пуска, последний — 23 ноября 1972 года. Все пуски были неудачными, и программа Н1-Л3 в 1974 году была закрыта с рекомендацией максимального использования всего созданного при разработке многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран».

После этого производственный задел ракетных блоков, практически все оборудование технического, стартового и измерительных комплексов было уничтожено. Несмотря на то, что опыт проектно-конструкторских и производственно-технологических разработок, эксплуатации и обеспечения надежности мощной ракетной системы Н1 в полной мере был использован при создании ракеты-носителя «Энергия» и, очевидно, найдет широкое применение в реализации последующих проектов, нельзя не отметить ошибочность прекращения работ по Н1.

При работах по Лунной программе на ЦНИИмаш (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») были возложены задачи всесторонней наземной отработки, потребовавшие создания новой мощной экспериментальной базы и проведения сложнейших научно-исследовательских и испытательных работ.

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