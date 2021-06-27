Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета27.06.2021 18:36

Комета Энке

Орбита кометы Энке (2P/Encke)

Снимок кометы Энке 5 января 1994 года. Национальная обсерватория Китт-Пик (Kitt Peak National Observatory), США.

Исторически сложилось так, что с кометой Галлея, открытой в 18 веке, связан фундаментальный перелом в представлениях о природе комет, так как была доказана периодичность её возвращений. До этого кометы считались «случайными пришельцами», пролетающими через Солнечную систему по незамкнутым орбитам. Комета Энке стала второй, для которой была доказана периодичность возвращений. Таким образом, были укреплены новые научные представления о природе комет.

Комета была открыта в 1786 году французским астрономом Пьером Мешеном в Парижской обсерватории, но своё имя она получила в честь немецкого астронома Иоганна Энке. Благодаря кропотливым расчётам её орбиты ему удалось связать наблюдения кометы в различные годы и предсказать её появление в 1822 году. В результате выяснилось, что комета обладает самым коротким периодом обращения вокруг Солнца среди всех известных комет — 3,3 года. Официальное название 2P/Encke.

Во второй половине 19 века было установлено, что орбитальный период кометы постепенно сокращается. Некоторые учёные полагали, что это является доказательством наличия эфира — гипотетического вещества, которое является средой для распространения света. Это вещество (эфир), по их мнению, и замедляло движение кометы. На самом деле, причина замедления в постоянной потере вещества во время пролётов вблизи Солнца.

Комету Энке считают родоначальницей метеорных потоков, называемых Тауриды. Сторонники кометной природы Тунгусского феномена полагают, что взорвавшийся над Землёй в 1908 году космический объект принадлежал к этому метеорному потоку. Расчётный диаметр кометы составляет приблизительно 4,8 км. Учитывая очень частые прохождения вблизи Солнца, комета с момента своего открытия могла потерять около 80% своей массы и в скором времени, израсходовав весь запас летучих компонентов, может прекратить свою активность.

Источник: Московский планетарий

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