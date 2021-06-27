Исследование в сурдокамере – как и зачем

Source: Russia Federal Space

Профессия космонавта уникальна и относится к особым видам деятельности. Она подразумевает ряд мощных стрессоров: большая ответственность, непрерывность деятельности, навязанный порядок работы, недостаток или избыток информации, дефицит времени. Практически все космонавты и астронавты на этапе общекосмической подготовки проходили испытание в сурдокамере.Оно имеет принципиально важное значение в изучении личности будущего космонавта, определении его нервно-психической устойчивости к фактору длительного одиночества и раскрытии потенциальных резервов человека при выполнении операторской работы. Ход исследования контролируют высоко-квалифицированные специалисты Цента подготовки космонавтов: психологи, врачи, инженеры, средний медицинский персонал. Сообщение между кандидатом в космонавты и дежурной бригадой осуществляется только через компьютерную связь. На протяжении всего цикла за оператором ведётся круглосуточное видеонаблюдение.Космонавт-испытатель Константин Борисов поделился своими впечатлениями об этой тренировке в блоге «Жизнь космонавта».

«64 часа без сна в комнате без окон площадью 6 м², отсутствие посторонних звуков и связи с внешним миром, постоянный контроль через камеры и микрофоны. Чем мы там занимаемся и как к этому подготовиться?

Основным „законом“ является циклограмма — брошюра, где по минутам расписана деятельность в течение всего исследования. Главная задача — самостоятельно следить за временем, вовремя и без напоминаний заканчивать задание и начинать следующее. В циклограмме сразу замечаешь циклы по 4 часа, то есть задания, которые повторяются каждые 4 часа: снятие медицинских показаний, физкультура, решение тестов. Когда впервые листаешь эту брошюру и видишь задания в районе „через 50-60 часов после старта“, конечно, удивляешься и спрашиваешь себя: „как я там буду себя чувствовать на 3 день?“. Но когда находишься в процессе, оказывается, все возможно.

Что можно сделать, чтобы подготовиться к такому испытанию? Выспаться впрок вряд ли получится. Но образ жизни в предыдущие несколько дней, конечно, дает запас сил. Также помогает тщательная подготовка. Задумайтесь, что бы вы с собой взяли в такое испытание, что поможет разнообразить досуг, поддержать организм и настроение? Наиболее эффективные средства, которые помогли мне: бодрящие перекусы (морковь, сельдерей, мандарины), теннисные мячи для жонглирования, сборник стихов (читать вслух), специальный валик для массажа спины, пазл (который в итоге собирали всей группой), фотографии любимых мест, коврик для йоги, настольные часы.

Основным итогом исследования является подробный отчет, рассказывающий о твоих личностных особенностях — психологи дают нам множество ценных советов как с собой таким жить. А еще, пережив такой опыт, обретаешь уверенность в своих силах. В общем, очень интересно. Такой опыт должен пережить каждый, кому интересно лучше узнать себя».

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