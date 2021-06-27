Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1727.06.2021 07:40

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» на стартовом комплексе

На космодроме Байконур проходят заключительные предпусковые операции с ракетой-носителем «Союз-2.1а» и транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». В соответствии с решением Государственной комиссии 27 июня 2021 года ракету космического назначения вывезли на стартовый комплекс площадки № 31.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса традиционно началась в 05:30 по московскому времени. После проведения операций по вертикализации и сведения ферм обслуживания на стартовом комплексе «Восток» специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций ракеты с наземным оборудованием предстоит выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем — анализ и обработка полученной телеметрической информации.

Новый «космический грузовик», запуск которого запланирован на 30 июня 2021 года, доставит на борт Международной космической станции 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

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«Прогресс МС» — российский автоматический транспортный космический корабль. Входит в семейство грузовых кораблей «Прогресс», которые создавались специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для коррекции ее орбиты. Разработчик и изготовитель новой модификации «Прогресс МС» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Корабль «Прогресс МС» имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию). Длина — 7,2 м, максимальный диаметр — 2,72 м, стартовая масса — около 7,3 т. Может брать полезный груз массой около 2,6 т.

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