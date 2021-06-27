В. Матвиенко: Мы заинтересованы развивать многоплановое сотрудничество с Казахстаном, содействовать росту взаимного товарооборота

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя СФ В. Матвиенко с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

Укрепление межпарламентского сотрудничества России и Казахстана послужит развитию многоплановых стратегических отношений двух стран. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе встречи с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

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Встреча состоялась в столице Казахстана Нур-Султане в рамках официального визита делегации Совета Федерации.

Валентина Матвиенко отметила, что визит сенаторов в Казахстан – первая зарубежная поездка делегации СФ после продолжительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Глава СФ подчеркнула важность очного общения, позволяющего досконально проработать актуальные вопросы российско-казахстанской повестки.

Уровень отношений между двумя странами задан главами двух государств, постоянно идут контакты между правительствами и парламентами России и Казахстана, сказала Валентина Матвиенко. «Несмотря на все еще не до конца отступившую пандемию, наше взаимодействие очень оживленно и неизменно продуктивно».

Валентина Матвиенко отметила значимость активизации межпарламентского диалога. «Продолжается работа парламентариев по гармонизации законодательства России и Казахстана в сфере экономики и финансов для снятия барьеров и ограничительных мер, развития совместных проектов, обеспечения эффективного взаимодействия», — сказала глава СФ. По её мнению, парламентарии могут содействовать более полной реализации потенциала интеграции. «Мы заинтересованы в развитии двустороннего экономического сотрудничества, наращивании взаимного товарооборота с Казахстаном. Чем более гармоничным будут законодательства двух стран, тем более понятными и благоприятными будут условия для работы бизнеса».

Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым

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Собеседники обсудили развитие межпарламентских связей, в том числе по линии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Главы верхних палат констатировали востребованность межрегионального и приграничного взаимодействия, возобновления после перерыва, связанного с пандемией, проведения Форума межрегионального сотрудничества двух стран, а также расширения обменов по линии молодых парламентариев.

Были затронуты вопросы сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, совместной борьбы с коронавирусом и взаимодействия в сфере вакцинации населения, наращивания культурных и гуманитарных связей.

Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Казахстана за поддержку развития в Республике русского языка и культуры, предложила расширять школьные и академические обмены, отметила необходимость ускорить согласование проекта межправительственного соглашения о функционировании филиалов вузов на территории двух стран.

«Мы благодарны за бережное отношение и сохранение русского языка, обучения на русском языке в Казахстане», — сказала глава СФ.

Председатель СФ пригласила казахстанских парламентариев принять активное участие в Третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге, а также намеченной на 2022 год Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий.

Маулен Ашимбаев поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом.

Он отметил стратегический и традиционно дружественный характер двусторонних отношений во всех сферах, тон которому задают президенты двух стран. «Мы придаём большое значение визиту российских парламентариев, который будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества».

Глава Сената Республики Казахстан подчеркнул, что парламентарии уделяют большое внимание развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Он рассказал о развитии и поддержке в Казахстане русского языка как языка межнационального общения. Сегодня более 41 процента учащихся в Казахстане обучается на русском языке, в школах работает более 21 тысячи учителей русского языка и литературы, в школах с казахским языком обучения русский язык преподаётся с первого класса, проинформировал Маулен Ашимбаев.

Он предложил сенаторам двух стран активнее сотрудничать по законодательному обеспечению российско-казахстанского взаимодействия в арго-промышленной сфере, науке, экологии.

Стороны подтвердили важность эффективного двустороннего взаимодействия в международных организациях, включая ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и др.

Глава Сената Парламента Казахстана пригласил российских сенаторов принять участие в Седьмом съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет осенью следующего года в Нур-Султане.

Главы верхних палат парламентов поздравили друг друга с наступающим Международным днём парламентаризма, который будет отмечаться 30 июня.

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

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27–28 июня делегация Совета Федерации находится с официальным визитом в Казахстане. В программе поездки – встречи с руководством Казахстана и парламентариями.

Также состоится расширенное заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан с участием членов комитетов СФ по международным делам и по обороне и безопасности и Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности.

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