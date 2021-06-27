Визит делегации Совета Федерации во главе с В. Матвиенко в Республику Казахстан

Source: Russia – Council of the Federation

Это первый официальный визит российских сенаторов за рубеж после начала пандемии, отметила Председатель СФ.

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга 27–28 июня совершает официальный визит в Республику Казахстан.

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В программе поездки – встречи с руководством Казахстана и парламентариями страны. В частности, состоятся переговоры с Председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым и с Председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным.

Запланирована встреча с Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Председатель СФ примет участие в расширенном заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан с участием членов комитетов СФ по международным делам и по обороне и безопасности и Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности.

«Это первый официальный визит российских сенаторов за рубеж после начала пандемии. Я очень рада, что мы его совершаем в Казахстан. Личные встречи позволят детально обсудить все актуальные вопросы как двусторонней повестки, так и текущей международной ситуации», — отметила глава верхней палаты российского парламента.

В ходе визита Валентина Матвиенко посетит Международный финансовый центр «Астана». Она также возложит венок к Монументу защитникам Отечества в г. Нур-Султане.

В составе делегации Совета Федерации – первый заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

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