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#Роскосмос#Памятная дата27.06.2021 01:27

110 лет со дня рождения Владимира Васильевича Мигулина

Сегодня, 27 июня 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения ученого, специалиста в области радиофизики Владимира Васильевича Мигулина.

Окончил физико-математический факультет Ленинградского Политехнического института: инженер-физик (1932 г.); д.ф.-м.н. (1946 г.), профессор (1948 г.), член-корреспондент АН СССР (1970 г.), академик РАН (1992 г.), Международной академии астронавтики (1990 г.), советник РАН (1994 г.). Работал: с 1932 по 1934 гг. — в Ленинградском электрофизическом институте: инженер-исследователь; в 1934-1941 гг. — в Физическом институте АН СССР, г. Москва: н.с., с.н.с.; в 1941- 1942 гг. — с.н.с. в Институте теоретической геофизики АН СССР; с 1942 по 1943 гг. старший инженер 4-го спецотдела НКВД СССР; в 1943-1945 гг. — начальник отделения ГКНИИ ВВС, г. Свердловск — г. Москва.

Занимался разработкой и внедрением в военной авиации новых радионавигационных и радиолокационных систем. С 1943 по 1946 гг. — доцент кафедры колебаний, с 1947 по 1956 гг. — зав. кафедрой радиолокации (импульсной радиофизики) физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1951-1954 гг. — директор Сухумского физико-технического института, где велись работы по атомному проекту. В 1957-1959 гг. — зам. директора МАГАТЭ, г. Вена. В 1962-1969 гг. — зав. отделом ИРЭ РАН. В 1969-1989 гг. — директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР, г. Троицк Московской обл.

Возглавлял исследования ионосферы и магнитосферы Земли. Под его руководством создана комплексная космическая ионосферная лаборатория-спутник «Интеркосмос-19», запущенная в 1979 году.

Лауреат двух Сталинских премий III (1946 г.) и II (1953 г.) ст., Ломоносовской премии (1999 г.). Награжден орденами Ленина (1951, 1981 гг.), Октябрьской Революции (1975 г.), Трудового Красного Знамени (1954 г., 1986 г.), «Знак Почета» (1971 г.), Красной Звезды (1945 г.), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2001 г.), медалями. «Заслуженный профессор МГУ» (1993 г.).

Выдающийся учёный и организатор науки Владимир Васильевич Мигулин скончался 22 сентября 2002 года. Похоронен на Ильинском кладбище Московской обл.

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