Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Главкосмос#OneWeb26.06.2021 11:50

РКН «Союз-2.1б» готова к вывозу на космодроме Восточный

На космодроме Восточный состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний средств выведения космических аппаратов о готовности к вывозу на стартовый комплекс и проведению работ по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» по программе OneWeb (миссия № 48).

По результатам докладов Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения из монтажно-испытательного корпуса и установке в вертикальное положение на стартовом комплексе 28 июня 2021 года. Начало работ по транспортировке на стартовый комплекс намечено в 01:00 по московскому времени (07:00 по местному), после чего специалисты Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы по графику первого стартового дня. В субботу и воскресенье там пройдет активная подготовка к приему ракеты космического назначения.

Запуск 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 1 июля 2021 года в 15:48 мск. Это будет пятый полностью коммерческий пуск с российского космодрома Восточный, реализуемый по контрактам Главкосмоса (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз») и компанией Starsem для OneWeb с данного космодрома.

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