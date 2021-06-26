Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#Константин Шадрин#Владимир Дегтярь26.06.2021 18:04

Оценили цифровую зрелость

В рамках визита в Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялась встреча Директора Департамента цифрового развития Константина Шадрина с генеральным директором, генеральным конструктором Государственного ракетного центра, академиком РАН Владимиром Дегтярем. Заслушаны доклады специалистов службы инновационного развития и информационных технологий, проектного отделения, состоялись практические показы действующих в ГРЦ информационных систем и осмотр лабораторно-экспериментальной базы.

Как рассказал заместитель генерального директора — начальник службы инновационного развития и информационных технологий Александр Олицкий, на предприятии выполнена программа развития информационных технологий, в результате которой создана сеть передачи данных с достаточным уровнем масштабирования и защиты информации, все корпуса объединены оптической линией связи, появился центр обработки данных, который позволяет централизованно обрабатывать и надёжно хранить всю рабочую информацию.

Сегодня в ГРЦ существует несколько единых информационных систем, таких как система управления предприятием (ERP-система), куда входят модули бюджетирования, управление договорами, казначейства, бухгалтерского и налогового учёта, и Интегрированная система разработки сложных изделий (PLM-система), предназначенная для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла изделия. На предприятии также действуют два программных контура: контур управления персоналом и система контроля управлением доступа сотрудников на предприятие.

В ходе встречи было отмечено, что Государственный ракетный центр с точки зрения информационных технологий находится на достаточно высоком уровне готовности к цифровой трансформации с внедрением новейших технологий разработки изделий и управления предприятием. Представители Роскосмоса предложили рассмотреть возможность создания на базе ГРЦ отраслевого центра компетенций по стандартизации расчётных моделей определённого класса с целью замещения части натурных экспериментов сертифицированными цифровыми.

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