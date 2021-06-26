Выдающийся тренер по фигурному катанию Тамара Москвина отмечает юбилей

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 июня, свой юбилей отмечает Тамара Николаевна Москвина – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Свой путь в фигурном катании Тамара Москвина (в девичестве – Братусь) начала в женском одиночном катании, стала пятикратной чемпионкой СССР. Затем перешла в парное катание, выступала вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным, который впоследствии также стал выдающимся тренером. В числе спортивных достижений пары – титул чемпионов СССР, вице-чемпионов мира, а также «серебро» и «бронза» чемпионатов Европы.

В 1960-е годы Тамара Николаевна сосредоточилась на тренерской работе вместе со своим наставником, а впоследствии супругом Игорем Борисовичем Москвиным (ушёл из жизни в ноябре 2020 года – прим. ред.). Её ученики завоевали более 60 медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Среди воспитанников Тамары Москвиной – олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе; серебряные призёры Олимпийских игр Елена Бечке и Денис Петров; победители и призёры чемпионатов мира и Европы Ирина Воробьёва, Александр Власов, Игорь Лисовский, Юко Кавагути и Александр Смирнов, а также многие другие известные фигуристы, в том числе зарубежные.

В настоящее время Тамара Николаевна тренирует Анастасию Мишину / Александра Галлямова (чемпионы мира 2021 года) и Александру Бойкову / Дмитрия Козловского (чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры Чемпионата мира 2021 года).

Тамара Москвина с отличием окончив Ленинградский государственный дважды орденоносный институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта (ныне Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта – прим. ред.), поступила в аспирантуру и защитила диссертацию на соискание учёной степени «кандидат педагогических наук», затем длительное время работала доцентом кафедры теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания.

В 2005 году имя Тамары Москвиной включено в Зал славы мирового фигурного катания Международного союза конькобежцев (ISU).

В 2019 году прославенный тренер стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте».

Выдающийся вклад Тамары Москвиной в развитие отечественного и мирового фигурного катания отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Тамару Николаевну с юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия и больших успехов её учеников!

Пресс-служба Минспорта России

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