Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Felix Paul Studios#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Александр Блошенко26.06.2021 09:55

Без грима и костюмов

Одна из самых ожидаемых премьер этого года — заключительные серии документального фильма «Исследователи космоса». Такой уникальный международный проект стал возможен благодаря сотрудничеству стран, принимающих участие в работе МКС. Впервые в истории документального кино о космосе фильм полностью снят с использованием технологии виртуальной реальности. Впечатлениями от просмотра первых серий и подробностями создания финальных эпизодов делится редактор журнала Госкорпорации «Роскосмос» — «Русский космос» Светлана Носенкова.

Первые две серии фильма «Исследователи космоса» рассказывают о предстартовой подготовке экипажей. Остальные пять снимались на МКС в течение двух с половиной лет. Примечательно, что заключительная серия полностью посвящена российскому сегменту орбитальной станции. В ее создании участвовали космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, в апреле этого года благополучно вернувшиеся на Землю.

Пока идет монтаж финальных эпизодов, работа над которыми продлится до конца года, первые серии уже есть в открытом доступе. Любой желающий, надев VR-очки, может стать непосредственным участником предполетной подготовки космонавтов или научных экспериментов на Международной космической станции.

Виртуальная реальность: начало пути

Современные технологии, использованные при съемках сериала, не только позволяют полностью погрузиться в будни космонавтов и астронавтов, но и создают эффект присутствия. Принять участие в тренировке по внекорабельной деятельности в гидролаборатории NASA, почти ощущая себя под толщей прозрачной воды, или побыть вторым пилотом на американском реактивном самолете Т-38 можно в первой серии «Новый рассвет», посвященной наземной подготовке в NASA.

Вторая серия — «Взлет» — переносит зрителя в Звёздный городок. Здесь вы оказываетесь внутри тренажера корабля «Союз» в качестве третьего члена экипажа. Кажется, можно протянуть руку и коснуться многочисленных кнопок сложной компьютерной системы. Пожалуй, так близко спускаемый аппарат до этого видели только космонавты, астронавты и инструкторы Центра подготовки космонавтов.

Затем зритель вместе с экипажем отправляется на Байконур, где становится очевидцем главных предстартовых мероприятий, включая вывоз ракеты-носителя, установку ее на стартовом столе и сам запуск «Союза». Виртуальная реальность позволяет оглядеться вокруг на 360°: можно рассмотреть в деталях всю обстановку, технику, даже рельсы, по которым везут ракету к стартовому столу, казахстанскую степь, где мирно пасутся верблюды. А когда экипаж выходит из гостиницы «Космонавт», зритель находит себя в толпе журналистов, радостно приветствующих покорителей космоса.

Во второй серии приняли участие космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин, Фёдор Юрчихин и Николай Тихонов. И очень символично, что ее мировая премьера состоялась в Музее космонавтики на ВДНХ в декабре 2018 г.

Общими усилиями

«В истории пилотируемой космонавтики Советский Союз и Россия во многом были первопроходцами и опережали остальной мир. Начиная с 1970-х годов вклад русских специалистов в открытия за пределами Земли невозможно переоценить. Создание глобального проекта „Исследователи космоса“ уже на этапе задумки предполагало фиксирование прошлого, настоя­щего и будущего космонавтики посредством иммерсивных (обеспечивающих полный эффект присутствия, погружающих в виртуальную среду. — Ред.) медийных технологий. И для нас было очевидным, что российская часть истории должна занимать в проекте важное место. Нам интересно продолжать съемки и показывать миру достижения российской космонавтики», — подчеркнул режиссер сериала Феликс Лажанез.

Важная цель фильма: на примере МКС показать, что международное сотрудничество необходимо для реализации крупных проектов. Неслучайно во второй серии фильма Александр Мисуркин подчеркивает: когда космонавт покидает атмосферу Земли, для него нет человека роднее, чем такой же землянин, как и он сам. И неважно, из какой страны твой товарищ по экипажу.

Создание фильма «Исследователи космоса» чем-то напоминает строительство МКС и подготовку экипажей. Чтобы показать работу космонавтов и астронавтов из разных стран, авторы заручились партнерской поддержкой со стороны различных космических агентств и частных компаний. В результате удалось провести съемки в разных сегментах и модулях МКС: в российских модулях «Заря» и «Звезда», модуле JEM японского космического агентства JAXA, европейском «Коламбусе», в модулях US Lab и USOS Nodes под управлением NASA. Был также заснят процесс подготовки к выходу в открытый космос космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Всего в сериях, посвященных МКС, снимались 12 астронавтов и космонавтов.

Камера! Мотор!

При подготовке к съемкам в космосе внутри и снаружи МКС канадским операторам пришлось проявить изобретательность. «Нам необходимо было адаптировать технику, чтобы соответствовать требованиям безопасности на МКС, а также приспособиться к съемке в ограниченном, узком пространстве, — пояснил режиссер. — Мы добавили вращающиеся детали под головной частью камеры, чтобы иметь возможность снимать слит-сканы (процесс, при котором подвижный слайд с прорезью вставляется между камерой и фотографируемым объектом. — Ред.), обновили систему охлаждения на более мощную, добавили прозрачные накладки на линзы для безопасности экипажа и обновили программное обеспечение».

Для съемок в открытом космосе используется модифицированная версия камеры Z-Cam V1 Pro, матрица которой состоит из девяти сенсоров 4K (обозначение разрешающей способности в цифровом кино и компьютерной графике, примерно соответствующее 4000 пикселей по горизонтали) и которая позволяет получать 3D-видеоматериал в VR-формате и разрешении 8K. Для съемочной техники смонтировали специальную защиту, противостоящую агрессивной среде космоса.

Перед отправкой на МКС аппаратура тес­тировалась на Земле: помещалась в вакуумную среду, подвергалась вибрационному и температурному воздействию, проверке на влияние электромагнитного поля. В процессе работы постоянно проводился мониторинг влияния оборудования на безопасность экипажа, МКС и пристыкованных космических кораблей.

На МКС доставили две камеры. Одна из них — внешняя — была установлена во время выхода в открытый космос астронавтами на канадском манипуляторе Canadarm2. Работая на внешней поверхности станции, такая камера записывает до 15 часов материала при помощи уникальных линз, выдерживающих экстремальный свет и перепад температур от −120 до +120°С.

Вторая камера постоянно «живет» на американском сегменте МКС. Она достаточно проста в использовании, но на всякий случай к ней имеется руководство пользователя. Всего ею было отснято более 200 часов видеоконтента, который затем через ЦУП Хьюстона пересылали в Канаду. Немало времени уходило на согласования, предварительную работу специалистов разных стран и утверждение графика съемок. Космонавтам и астронавтам, которых смело можно записывать в сорежиссеры фильма, нужно было очень внимательно относиться ко всем рекомендациям с Земли.

Александр Блошенко, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос»: «Как только мы увидели первую серию „Исследователей космоса“, сразу обратили внимание на данный проект. Это продукт очень высокого качества. Даже космонавты отмечают, что, например, сцена подлета к Международной космической станции сделана очень правдоподобно. Захватывающее зрелище! Мы заинтересовались и с удовольствием подключились к этому проекту. Хотя было непросто из-за многостороннего процесса согласований между Роскосмосом, NASA, экипажем и продюсерской съемочной компанией. Но мы рады, что близки к завершению. И с нетерпением ждем результата — серии, посвященной российскому сегменту МКС. Мы специально подбирали для нее эксперименты. Думаю, она понравится нам не меньше, чем первые части.Мы получим права на некоммерческий показ российской части „Исследователей космоса“ в музеях, школах. С нашей точки зрения, этот проект отлично популяризирует космонавтику и направлен в том числе на профориентацию подрастающего поколения. Конечно, в дальнейшем мы бы хотели иметь такие фильмы по всем нашим перспективным направлениям. Было бы замечательно сделать виртуальный тур по космодрому Восточный или кино о наших новых возвращаемых ракетах. Ведь самое интересное — быть участником процесса, что и позволяют VR-технологии».

Заглянем на Марс?

Серии «Исследователи космоса: МКС» будут доступны в мобильном формате на смартфонах и планшетах с поддержкой 5G, на большом экране в кинотеатрах, в планетариях, научных центрах в разных странах мира, а также в режиме виртуальной реальности на специальных устройствах.

«Мы хотим перенести миллионы людей в космос посредством разных форматов. В России фильм можно будет посмотреть на мероприятиях, организуемых Роскосмосом. В настоящий момент мы также ведем переговоры с рядом российских компаний о прокате ленты», — сообщил Лажанез.

На этом продюсеры не собираются останавливаться. Глобальная цель — переносить сотни миллионов людей на каждый новый уровень познания космоса и Солнечной системы через технологии, обеспечивающие полный эффект присутствия. Вполне возможно, что благодаря виртуальной реальности в будущем все мы сможем поучаствовать в лунных и марсианских миссиях.

Вызов самому себе

Феликс Лажанез, основатель компании Felix&Paul Studios и режиссер фильма «Исследователи космоса»

— Как вам пришла идея создать фильм в формате виртуальной реальности?

— C того момента, как я начал работать с иммерсивными технологиями, погружающими зрителя в действие, сначала в стереокинематографе, позже в создании голограмм и, наконец, через полное погружение зрителя в виртуальную реальность, у меня появилась мечта перенести аудиторию в космос или, наоборот, взять космический опыт на Землю. И это видение материализовалось в самом масштабном за всю историю освоения космоса документальном проекте в виртуальной реальности «Исследователи космоса».

— Думали ли вы когда-нибудь о реальном полете?

— Если бы мне предложили отправиться на орбиту, я бы даже не раздумывал. Меня всегда завораживал космос, и я с детства о нем мечтал. Проект «Исследователи космоса: МКС» максимально приблизил меня к исполнению этой мечты.

— Вам понравилось в России? Интересно было бы продолжить съемки в нашей стране?

— Нашей команде посчастливилось побывать в Звёздном городке и на Байконуре во время съемок второй части наземного цикла «Исследователи космоса: начало пути» под названием «Взлет». Для нас было большой честью поработать с космонавтами Александром Мисуркиным, Фёдором Юрчихиным, Николаем Тихоновым и быть свидетелями тренировок космонавтов, подготовки к полету на МКС и возвращения.

Я был восхищен и поражен, насколько тема освоения космоса глубоко вплетена в российскую культуру, историю и является неотъемлемой частью коллективного сознания. Хорошо бы иметь возможность продолжить снимать фильмы обо всех новых достижениях российской космонавтики. Для Felix&Paul Studios большая честь быть той компанией, которая погружает весь остальной мир в российский космос.

Русский космос, Светлана Носенкова

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