Risk parameters for new shares

Source: Moscow Stock Exchange

New shares will be accepted to margin trading starting from July 1, 2021. From this date on, risk parameters will be applied according to the table below.

1. Market risk rates and concentration limits, attributes for ban on short selling and eligible collateral:

№

Ticker

Name

Minimum Initial Margin for the Market Risk, %

Concentration Limit, number of securities

Ban on short selling

Eligible collateral

Level 1, S_1_min

Level 2, S_2_min

Level 3, S_3_min

Level 1

Level 2

1

DHI-RM

DR HORTON INC

17%

27%

39%

7 586

37 929

No

No

2

AXP-RM

AMERICAN EXPRESS CO

15%

24%

34%

4 313

21 567

No

No

3

BK-RM

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

15%

24%

34%

14 149

70 745

No

No

4

C-RM

CITIGROUP INC

19%

31%

43%

10 091

50 456

No

No

5

DISCA-RM

DISCOVERY INC – A

17%

27%

39%

23 461

117 307

No

No

6

GLW-RM

CORNING INC

16%

26%

36%

17 629

88 147

No

No

7

MDLZ-RM

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

12%

19%

27%

10 979

54 897

No

No

8

MET-RM

METLIFE INC

16%

26%

36%

11 703

58 513

No

No

9

MRO-RM

MARATHON OIL CORP

21%

34%

47%

54 277

271 384

No

No

10

NUE-RM

NUCOR CORP

15%

24%

34%

7 335

36 673

No

No

11

PEP-RM

PEPSICO INC

11%

18%

25%

4 692

23 458

No

No

12

STT-RM

STATE STREET CORP

16%

26%

36%

8 653

43 263

No

No

13

USB-RM

US BANCORP

15%

24%

34%

12 464

62 318

No

No

14

WFC-RM

WELLS FARGO & CO

16%

26%

36%

16 342

81 708

No

No

15

JD-RM

JD.com Inc ADR

18%

29%

41%

9 526

47 631

No

No

16

K-RM

KELLOGG CO

13%

21%

30%

10 729

53 645

No

No

17

OKE-RM

ONEOK INC

21%

34%

47%

12 868

64 340

No

No

18

SCHW-RM

SCHWAB (CHARLES) CORP

15%

24%

34%

9 770

48 852

No

No

19

DOW-RM

DOW INC

20%

32%

45%

11 008

55 039

No

No

20

PM-RM

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

13%

21%

30%

6 857

34 284

No

No

21

WU-RM

WESTERN UNION CO

14%

23%

32%

29 345

146 723

No

No

22

AYX-RM

Alteryx Inc

33%

53%

74%

7 978

39 889

No

No

23

MGM-RM

MGM RESORTS INTERNATIONAL

24%

38%

54%

16 698

83 488

No

No

24

LVS-RM

LAS VEGAS SANDS CORP

24%

38%

54%

12 873

64 364

No

No

25

UA-RM

UNDER ARMOUR INC-CLASS C

25%

40%

56%

39 391

196 957

No

No

26

BLUE-RM

Bluebird bio Inc

70%

80%

90%

20 581

102 905

No

No

27

CNK -RM

Cinemark Holdings Inc

70%

80%

90%

31 182

155 910

No

No

28

COTY-RM

Coty Inc

100%

100%

100%

78 692

393 460

No

No

29

OGN-RM

Organon & Co.

70%

80%

90%

23 198

115 991

No

No

2. Stress collateral scenarios:

№

Ticker

Name

Scen_UP

Scen_DOWN

1

DHI-RM

DR HORTON INC

10%

8%

2

AXP-RM

AMERICAN EXPRESS CO

12%

10%

3

BK-RM

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

9%

7%

4

C-RM

CITIGROUP INC

8%

6%

5

DISCA-RM

DISCOVERY INC – A

10%

8%

6

GLW-RM

CORNING INC

9%

7%

7

MDLZ-RM

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

9%

7%

8

MET-RM

METLIFE INC

11%

9%

9

MRO-RM

MARATHON OIL CORP

13%

11%

10

NUE-RM

NUCOR CORP

9%

7%

11

PEP-RM

PEPSICO INC

9%

7%

12

STT-RM

STATE STREET CORP

9%

7%

13

USB-RM

US BANCORP

10%

8%

14

WFC-RM

WELLS FARGO & CO

9%

7%

15

JD-RM

JD.com Inc ADR

9%

7%

16

K-RM

KELLOGG CO

9%

7%

17

OKE-RM

ONEOK INC

14%

12%

18

SCHW-RM

SCHWAB (CHARLES) CORP

10%

8%

19

DOW-RM

DOW INC

13%

11%

20

PM-RM

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

10%

8%

21

WU-RM

WESTERN UNION CO

11%

9%

22

AYX-RM

Alteryx Inc

5%

3%

23

MGM-RM

MGM RESORTS INTERNATIONAL

10%

8%

24

LVS-RM

LAS VEGAS SANDS CORP

2%

0%

25

UA-RM

UNDER ARMOUR INC-CLASS C

9%

7%

26

BLUE-RM

Bluebird bio Inc

0%

0%

27

CNK -RM

Cinemark Holdings Inc

0%

0%

28

COTY-RM

Coty Inc

0%

0%

29

OGN-RM

Organon & Co.

0%

0%

MIL OSI