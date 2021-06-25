Телефонный разговор с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин поблагодарил Эмира Катара за его личное активное участие и за плодотворную работу представительной катарской делегации в недавнем Петербургском международном экономическом форуме.

С обеих сторон выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтверждён обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие.

Обсуждена тематика подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учётом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия.

Условлено о контактах на различных уровнях.

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