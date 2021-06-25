С. Кисляк: Российские сенаторы приняли участие в основных дискуссиях летней сессии ПАСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Июньская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге завершила свою работу.

Российские сенаторы приняли участие в основных дискуссиях июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Об этом сообщил первый заместитель Комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части российской делегации ПАСЕ Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

В работе сессии Ассамблеи и ее профильных комиссий приняли участие сенаторы Российской Федерации Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Олег Алексеев. АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области

Дискуссии в ПАСЕ вновь прошли в гибридном формате при ограниченном присутствии парламентариев непосредственно в зале заседаний. Российские парламентарии приняли участие в работе Ассамблеи дистанционно.

Как отметил Сергей Кисляк, основные темы повестки дня были посвящены дискуссиям по тематике COVID-19: правовые последствия в случае введения ковид-паспортов и сертификатов, преодоление социально-экономических проблем, вызванных пандемией COVID-19, влияние сложившейся ситуации на права детей.

Состоялись дебаты по темам о привлечении к ответственности политиков за заявления, сделанные ими при исполнении своих полномочий, и о повышении прозрачности и регулировании пожертвований от иностранных доноров на нужды политических партий. Важное внимание было уделено обсуждению вопроса о свободе СМИ и праве народа на получение информации, а также европейской политике в отношении диаспор.

Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании сессии ПАСЕ

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Сергей Кисляк принял участие в дискуссии по обсуждению доклада и резолюции ПАСЕ на тему «Прозрачность и регулирование пожертвований политическим партиям и избирательным кампаниям от иностранных доноров».

Сенатор отметил, что российская делегация не поддержит доклад, так как он содержит антироссийские и пропагандистские цели. «Некоторые документы докладчика не выдерживают критики, в документе используются неподтвержденные факты. Мы знаем, что в ряде государств существуют планы по вмешательству в политические процессы в других странах, в том числе и в России», — заявил парламентарий.

Выступая в рамках обсуждения ситуации в Республике Беларусь, Сергей Кисляк подчеркнул, что сама тема обсуждения «Ситуация в Белоруссии: угроза для всей Европы» втягивает ПАСЕ в неконструктивную дискуссию. В выступлениях искажается реальная информация о Беларуси и отсутствуют объективные факты. «Надо быть честными в отражении реальной ситуации в этой стране. Сейчас важно обеспечить возможность жителям Беларуси сами работать над своими проблемами», — заявил Сергей Кисляк.

Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин приняли участие в дискуссии, связанной с пандемией COVID-19, в том числе по ковид-паспортам.

Владимир Круглый поблагодарил докладчиков за проделанную работу, за точные и выверенные формулировки резолюции. Он отметил, что саммит Европейского Союза в Брюсселе в феврале уже одобрил создание ковид–паспорта как документа, позволяющего свободно перемещаться в пределах Евросоюза без необходимости проходить тестирование при въезде в страну и отбывать положенные две недели на карантине.

Участие сенаторов РФ в 3 части очередной сессии ПАСЕ 2021 г

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Сергей Кисляк

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Ольга Хохлова

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Участие сенаторов РФ в 3 части очередной сессии ПАСЕ 2021 г

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Сергей Кисляк

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Сенатор уточнил, что ковид-паспорт получают граждане, привитые одним из четырех одобренных европейским медицинским агентством вакцинных препаратов. Сертификаты, но уже другого формата, выдаются тем, кто сделал ПЦР-тест с отрицательным результатом, тем, кто переболел и имеет этому официальное подтверждение.

«Российская вакцина «Спутник V» до сих пор проходит процедуру одобрения Европейским медицинским агентством для включения в список лекарственных препаратов, для использования в условиях чрезвычайной ситуации. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Мы ожидаем как можно более быстрого решения об одобрении российской вакцины. Это позволит ликвидировать дискриминацию при въезде в страны Евросоюза для граждан Российской Федерации и других стран, привитых вакциной «Спутник V», — отметил сенатор.

По словам Александра Башкина, чтобы процесс внедрения паспортов был корректным, для их введения нужна твердая основа — наличие системы легкодоступного, быстрого и бесплатного тестирования на инфекцию и наличие эффективных вакцин. «Необходимо разрабатывать какой‑то универсальный документ, признаваемый всеми странами, как, например, общегражданский или дипломатический паспорт», — считает парламентарий.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова прокомментировала вопросы «женской» повестки дня и проинформировала, что в России уделяется повышенное внимание проблеме, связанной с насилием в отношении женщин и семейным насилием. «Пресечение правонарушений в этой области является одним из важных направлений деятельности российских компетентных органов в соответствии с национальным законодательством. Важной опорой в этом служит Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, в которой содержатся положения о профилактике и предупреждении социального неблагополучия и насилия в отношении женщин».

Сенатор подчеркнула, что эта тематика — предмет программного сотрудничества Российской Федерации с Советом Европы. За прошедшие три года успешно осуществлен первый этап Программы взаимодействия по реализации Национальной стратегии в интересах женщин.

«Заявленные в преамбуле Стамбульской конвенции цели, включая достижение равенства между женщинами и мужчинами, создание Европы, свободной от насилия в отношении женщин и семейного насилия, безусловно поддерживаются российской стороной. Вместе с тем наша страна не ратифицировала Стамбульскую конвенцию, так как она содержит положения, не соответствующие нормам целого ряда законодательных актов Российской Федерации», — пояснила Ольга Хохлова.

Владимир Кожин представил ряд поправок к резолюции о европейской политике в отношении диаспор. Поправки были направлены в том числе, на недопущение любых форм дискриминации в отношении диаспор, создание условий для их доступа к изучению родного языка и получению образования на нем.

Выступая при обсуждении доклада ПАСЕ на тему «Положение крымских татар», Ирина Рукавишникова заявила, что докладчик осознанно не говорит о тех изменениях, которые произошли в Крыму после воссоединения с Россией. «В документе нет объективной информации, так как докладчика не интересует реальная картина».

Парламентарий отметила, что крымско-татарский язык сейчас стал одним из государственных на полуострове наряду с русским и украинским.

Сенатор обратила внимание, что автор доклада не стала общаться с представителями крымско-татарского населения, проживающими в настоящее время в Крыму, а подготовила свои выводы заочно. «Ничего общего с реальностью этот доклад не имеет. А у мирового сообщества должна быть полная и объективная информация по ситуации в Крыму», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Александр Башкин сообщил, что российская делегация не поддерживает представленный документ. По его словам, сегодня на полуострове на крымско-татарском языке учат в 16 школах, 22 школы имеют специальные классы с обучением на этом языке. Еще в 333 школах этот язык как предмет изучают больше 30 тыс. школьников. За последние годы в Крыму построено 13 мечетей. В настоящее время ведется строительство еще 15-ти. В Крыму действует единственный в мире Крымско-татарский театр, выпускаются национальные газеты и журналы.

Александр Башкин пригласил коллег из ПАСЕ в любое время приехать в Крым и получить объективную и достоверную информацию.

Сенатор также выступил по теме «Свобода СМИ, общественное доверие и право народа на получение информации». Он подчеркнул важность обеспечения доступа общественности к информации в сфере здравоохранения, в том числе в условиях пандемии – в соответствии с международными обязательствами государств и их национальным законодательством.

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