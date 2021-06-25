С Днем работника статистики!

Source: Russian Federation State Statistics Service
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы отмечаем 210-летие российской статистики.
Это возраст зрелости. Десятки поколений наших предшественников – земских статистиков XIX века, сотрудников ЦСУ и Госкомстата СССР, а теперь уже и Росстата – смогли создать настоящую цифровую фабрику, основанную на научных принципах и международных стандартах.
Мы помним, как создавалась статистическая наука. Статистики считались интеллектуальной элитой российского общества, а в проведении переписей и масштабных исследований принимали участие великие русские ученые, путешественники, писатели и художники. Сегодня отечественная статистика занимает достойное место и пользуется заслуженным авторитетом в международных организациях и у коллег за рубежом.
Мир стремительно меняется. В нашу жизнь врываются новые технологии, мы меняем свое отношение к привычным и устоявшимся вещам. Однако неизменными остаются преданность профессии, стремление к развитию и профессиональному росту, уважение к коллегам.
Уверен, Росстат сумеет сохранить и преумножить уникальное наследие, которое накоплено за два века нашей истории.
Перефразируя известный фильм: «В 210 лет жизнь только начинается!».
С праздником, уважаемые коллеги!
Удачи, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!
Руководитель Росстата
Павел Малков