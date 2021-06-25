С Днем работника статистики!

Source: Russian Federation State Statistics Service

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы отмечаем 210-летие российской статистики.

Это возраст зрелости. Десятки поколений наших предшественников – земских статистиков XIX века, сотрудников ЦСУ и Госкомстата СССР, а теперь уже и Росстата – смогли создать настоящую цифровую фабрику, основанную на научных принципах и международных стандартах.

Мы помним, как создавалась статистическая наука. Статистики считались интеллектуальной элитой российского общества, а в проведении переписей и масштабных исследований принимали участие великие русские ученые, путешественники, писатели и художники. Сегодня отечественная статистика занимает достойное место и пользуется заслуженным авторитетом в международных организациях и у коллег за рубежом.

Мир стремительно меняется. В нашу жизнь врываются новые технологии, мы меняем свое отношение к привычным и устоявшимся вещам. Однако неизменными остаются преданность профессии, стремление к развитию и профессиональному росту, уважение к коллегам.

Уверен, Росстат сумеет сохранить и преумножить уникальное наследие, которое накоплено за два века нашей истории.

Перефразируя известный фильм: «В 210 лет жизнь только начинается!».



С праздником, уважаемые коллеги!

Удачи, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!

Руководитель Росстата

Павел Малков

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