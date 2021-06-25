Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дежурный по планете25.06.2021 20:43

Стартовал прием заявок на участие в четвертом сезоне программы «Дежурный по планете»

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» космическая программа «Дежурный по планете» объявляет о начале приема заявок от школьников на конкурсы сезона 2021/22 года, направленные на выполнение реальных задач и погружение в самые современные методики инженерных и космических технологий.

Победители конкурсов получат приглашение на финал — «Космической смены Сириус — 2022» в один из регионов России, который будет проведен на базе одного из региональных центров «Сириуса». 120 школьников будут сформированы в команды где под руководством экспертов ракетно-космической отрасли применят знания по физике, математике и другим школьным предметам для реализации своих космических проектов.

Заявки на участие в конкурсах принимаются с 1 июня до 1 октября 2021 года на сайте http://spacecontest.ru/.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

«Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками»;

«Космическая робототехника — роверы»;

«TerraNotum» — предусматривается участие в двух номинациях: «Современное спутникостроение» и «Геоинформационные системы и технологии»;

«Цифровой лесничий»;

«Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект»;

«Прикладные космические системы — научные эксперименты»;

«Реактивное движение — Ракетостроение».

Участники программы смогут получить дополнительные баллы в «индивидуальные достижения» на различных этапах конкурсов от партнеров программы «Дежурный по планете» — ведущих вузов России.

Организаторами программы «Дежурный по планете» выступают Госкорпорация «Роскосмос», образовательный Фонд «Талант и успех», Фонд содействия инновациям, Кружковое движение НТИ, Сколковский институт науки и технологий, а партнерами программы — высокотехнологичные компании «Лоретт», «СКАНЭКС», «VoltBro», «Спутникс», «Образование будущего», ООО «Лаборатория геоинформационного прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений» и образовательные организации НИУ ВШЭ, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет.

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