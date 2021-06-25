Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#ИННОПРОМ#ИННОПРОМ-202125.06.2021 22:30

РКЦ «Прогресс» участвует в ИННОПРОМ-2021

С 5 по 8 июля 2021 года Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») примет участие в работе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» (г. Екатеринбург). Выставочный стенд предприятия (№ 1S58) и экспозиции других предприятий ракетно-космической отрасли находятся в павильоне № 1.

В экспозиции самарского РКЦ «Прогресс» представлены макеты ракетно-космической техники собственной разработки: ракета-носитель «Союз-2» в масштабе 1:20, ракета-носитель «Союз-5» в масштабе 1:20, космический аппарат «Обзор-Р» в масштабе 1:10, малый космический аппарат «Аист-2Д» в масштабе 1:5, космический аппарат «Бион-М» в масштабе 1:10, космический аппарат «Ресурс-П» в масштабе 1:10, а также снимки из космоса, сделанные спутником «Аист-2Д».

На выставке будет демонстрироваться презентационный фильм об основных направлениях деятельности предприятия.

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