По всем вопросам собрания акционеров имеется кворум

Source: Gazprom in Russian

Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». По всем вопросам имеется кворум.В собрании приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 31 мая 2021 года список лиц, имеющих право на участие в собрании, содержит 833 927 счетов с общим количеством акций 23 673 512 900 штук.Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлялось путем направления в Общество бюллетеней в бумажном виде, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте elgol.draga.ru в сети Интернет, даче указаний (инструкций) организациям, учитывающим права на ценные бумаги.

Справка

По решению Совета директоров годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится в форме заочного голосования.

В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:

— утверждение годового отчета Общества;

— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;

— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

— утверждение аудитора Общества;

— о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

— о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

— о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;

— о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;

— избрание членов совета директоров Общества;

— избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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